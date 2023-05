Boże Ciało jest świętem ruchomym. Wypada 60 dni po Wielkanocy, w czwartek pomiędzy 21 maja a 24 czerwca. Powstało jako pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W 2023 roku wypada ono 8 czerwca. Dla wiernych Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa stanowi jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim.

Boże Ciało. Czy to święto nakazane? Czy trzeba iść do kościoła?

Boże Ciało jest jednym ze świąt nakazanych. Oznacza to, że w dniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa katolicy mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego jeżeli w Boże Ciało nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w nabożeństwie, do kościoła możemy udać się dzień wcześniej. "Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" - czytamy w kanonie 1248. Nieobecność podczas mszy świętej we wskazanych terminach jest równoznaczna z popełnieniem grzechu.

Boże Ciało. Czy trzeba brać udział w procesji?

Charakterystycznym elementem obchodów Bożego Ciała są procesje, które odbywają się niemal we wszystkich miastach w Polsce. Na trasie pochodu są cztery ołtarze, przy których wierni oraz kapłani odśpiewują perykopy ewangeliczne Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Zwyczaj procesji pojawił się w naszym kraju już w XV wieku. W późniejszych czasach traktowany był jako symbol jedności narodu i wiary. Procesja jest więc ważnym elementem obchodów corocznego święta. Należy jednak pamiętać, że udział w pochodzie jest dobrowolny i nie zastępuje on uczestnictwa we mszy świętej.