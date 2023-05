Gdzie wyrzucić styropian? Do którego kontenera? To zależy od zastosowania

Gdzie wyrzucić styropian? To zależy, jakie było jego zastosowanie. Styropian, który służył jako opakowanie jakiegoś produktu - np. elektroniki kupionej w markecie, jest styropianem czystym, który nadaje się do recyklingu. Należy go zatem wrzucić do żółtego kontenera na plastik i metale. Inaczej ma się sprawa ze styropianowymi tackami, talerzykami i pudełkami, w które opakowywane są dania na wynos. To jedne z tych odpadów, których nie można ponownie przetworzyć. Brudne opakowania trzeba umieścić w czarnym kontenerze na odpady zmieszane.

Bardziej skomplikowane może być pozbycie się styropianu, który pozostał po remoncie czy budowie - takie odpady powinno się oddać do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Można również wynająć firmę zajmującą się profesjonalnym wywozem odpadów.

Zakaz opakowań z tworzyw sztucznych. Nawet pół miliona złotych kary

24 maja zaczął obowiązywać unijny zakaz wprowadzania na rynek niektórych produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Zakazem objęto m.in. pojemniki/kubki na żywność i napoje (w tym zakrętki i wieczka) z polistyrenu ekspandowanego, czyli po prostu styropianu. Oprócz tego na liście znalazły się plastikowe:

patyczki higieniczne, za wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego;

sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki);

talerze;

słomki, za wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego;

mieszadełka do napojów;

patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały, w tym mechanizmy tych patyczków.

Za złamanie przepisów grożą kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. Decyzję o nałożeniu kary podejmował będzie właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Więcej szczegółów w tym artykule.