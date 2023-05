Serial "Jesteśmy rodziną", którego medialnym patronem jest Gazeta.pl, to sześcioodcinkowa podróż po polskich domach. Widz wejdzie do mieszkań bohaterów, przejdzie się z nimi po ich miejscowościach. I nie, nie będzie to Warszawa z jej placem Zbawiciela. Reżyser i aktywista Bart Staszewski, wraz z ekipą realizującą dokument, pojechali do miejscowości rozsianych po Polsce. Siedli nieco z boku - na wersalce czy krześle - i obserwowali życie rodzin swoich bohaterów. Rodziców, ich dzieci i dzieci ich dzieci. Zwykłe życie: trochę powolne, trochę radosne, czasem wypełnione troskami, czasem tym wszystkim na raz. Każdy odcinek to inni bohaterowie, ale kilka rzeczy ich łączy: miłość, rodzina i to, że są osobami nieheteronormatywnymi.

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną", reż. Bart Staszewski, trailer

Pod czujnym, ale nienatarczywym okiem kamery Kazik pisze list do papieża, prosząc w nim o pomoc dla osób LGBT+ w Polsce. Paulina i Patrycja spodziewają się kolejnego dziecka, więc wpadamy do nich na baby shower. Dorian właśnie kończy szkołę i rusza w dorosłość, eskortowany przez rodziców. Agnieszka natomiast, ramię w ramię z mamą wychodzącej ze śpiączki Zuzy, walczą codziennie o jej sprawność i samodzielność. Jak to kochająca się rodzina.

Jesteśmy rodziną, a każda jest inna

Wszystko u nich jest "jak u nas", z tą jedną różnicą, że bohaterki i bohaterowie reportaży Staszewskiego nie sformalizują dziś w Polsce swoich związków - w świetle prawa ich rodziny nie istnieją. Według najnowszych dostępnych badań IPSOS 9 procent mieszkańców naszego kraju to osoby LGBT+. Trudno przypuszczać, byśmy nie spotkali na swojej drodze - być może we własnej rodzinie - tych osób. Liczebność tęczowych rodzin, czyli par osób tej samej płci, wychowujących w Polsce dzieci szacuje się na mniej więcej pięćdziesiąt tysięcy. Podkreślmy: pięćdziesiąt tysięcy rodzin, które nie mają pełni praw.

Z raportu "Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+?" (całość opracowania dostępna pod linkiem) wynika, że rodziną dla znaczącej części z nas są zarówno dziadkowie wychowujący wnuków, matka i babcia razem wychowujące dziecko, samodzielny rodzic z dzieckiem, jak i wychowujące dzieci pary osób różnej płci - po ślubie czy też bez ślubu. Rodziną są w ocenie większości badanych również pary osób bezdzietnych (obojętne, jakiej są płci) czy też pary tej samej płci wychowujące dziecko. Co więcej, Polki i Polacy coraz częściej deklarują poparcie dla małżeństw w tęczowych rodzinach. Szerzej wyniki tych badań opisywaliśmy w poniższym tekście:

Jednak na razie nic się nie zmienia, a los tęczowych rodzin często jest obiektem politycznych i ideologicznych przepychanek. Gdy będziecie oglądać serial Barta Staszewskiego i poczujecie, że patrzycie na zwyczajne rodziny, bo pewnie poczujecie, pamiętajcie, że w świetle prawa nimi nie są. Co by zmieniło w moim życiu, gdyby były? Gdyby w Polsce była małżeńska równość. Szczerze? W moim życiu - zupełnie nic. Ale wiem, że osobom żyjącym w tęczowych związkach, ich dzieciom i ich rodzicom, dałoby to poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, pełni praw. Oraz wyboru. A tego chyba chcemy wszyscy: mieć miłość, ale też mieć wybór.

***

Premiera pierwszego odcinka serialu "Jesteśmy rodziną" 8 czerwca, na stronie jestesmyrodzina.pl i na Gazeta.pl. Wszystkie kolejne odcinki zostaną wyemitowane premierowo również w czerwcu - Miesiącu Dumy.

Serial w reżyserii Barta Staszewskiego powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i Fundacji Edukacji Społecznej, przy wsparciu MAC VIVA GLAM. Patronem medialnym jest Gazeta.pl.

Bart Staszewski na planie 'Jesteśmy rodziną' Przemysław Stefaniak/Materiały prasowe/Miłość Nie Wyklucza