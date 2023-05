Niedźwiedź widziany w Nowym Sączu. Prezydent apeluje o pozostawanie w domach

"W rejonie Chruślic widziano ponoć niedźwiedzia. To trochę niewiarygodne, ale wolę się potem śmiać niż płakać..... Dlatego Państwa informuję. Wysłany został patrol straży miejskiej oraz powiadomiliśmy policję, by też wysłała swój patrol, by go ewentualnie zlokalizować" - przekazał we wtorek po godz. 8 rano prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. "Sytuacja rzeczywiście poważna, wdrażamy stosowne procedury, proszę Mieszkańców o zachowanie ostrożności. Proszę by osoby, szczególnie Mieszkańcy os. Chruślice, którzy nie muszą opuszczać domów, pozostali w domach do wyjaśnienia sytuacji!" - dodał kilka minut później.

Radny Leszek Gieniec poinformował z kolei, że niedźwiedź był widziany na ulicach na Leśnej i Chruślickiej. Po godz. 12 portal Gazeta.pl skontaktował się z lokalną Strażą Miejską. Przekazano nam, że funkcjonariusze wciąż patrolują teren, jednak do tej pory nie udało się zlokalizować niedźwiedzia.

Niedźwiedź. Jak postępować wobec zwierzęcia?

Eksperci radzą, by w przypadku napotkania niedźwiedzia oddalić się w sposób cichy i spokojny. "Nie należy uciekać, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie należy także wchodzić na drzewo, niedźwiedź robi to znacznie lepiej" - czytamy w informatorze przygotowanym przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

"Szczególnie ostrożnie należy się wycofać, jeśli natrafimy na młode niedźwiadki, samica w ich obronie może być bardzo niebezpieczna; nie wolno karmić niedźwiedzi, ani zostawiać resztek jedzenia, opakowań, które mogą je zainteresować, gdyż niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania; nie wolno zbliżać się do niedźwiedzia, np. aby zrobić zdjęcia czy sfilmować go. Błysk flesza lub ostre oświetlenie latarką może go rozdrażnić" - czytamy.

"Jeśli staniesz z niedźwiedziem oko w oko, należy delikatnie rozpiąć pas biodrowy plecaka, aby w razie czego móc go zrzucić – może zainteresuje się nim. Nie rób gwałtownych ruchów, kontroluj jego zachowanie (nie patrz mu w oczy)" - dodają eksperci. Jeśli niedźwiedź nie straci nami zainteresowania, należy położyć się na ziemi, podkurczyć nogi, osłonić rękoma szyję i twarz. "W większości przypadków niedźwiedź zostawi Cię w spokoju – w najgorszym razie powinien najwyżej podrapać" - zaznaczono.