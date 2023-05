Mirosława Masłowska zmarła w wieku 80 lat. Była posłanką PiS i przez długi czas angażowała się w życie Szczecina. W 2017 otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Była matką posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawki. Informację o śmierci przekazał wiceszef infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Mirosława Masłowska nie żyje. Informację o śmierci przekazał Marek Gróbarczyk

"Nie żyje Nasza koleżanka Mirosława Masłowska - mama Naszego kolegi Artura Szałabawki. Przez dwie kadencje była posłanką na Sejm, a wcześniej przez cztery kadencje radną Szczecina. Składam kondolencje i głęboko przeżywam stratę. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie" - napisał Marek Gróbarczyk w swoich mediach społecznościowych. Pod wpisem polityka pojawiło się wiele kondolencji od internautów i szczecińskich polityków.

Mirosława Masłowska była przez wiele lat zaangażowana w życie Szczecina

Jak informuje "Głos Szczeciński", Mirosława Masłowska ukończyła Pomorską Akademię Medyczną. Z zawodu była chirurgiem. Pełniła również funkcje wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Od 1993 należała do Porozumienia Centrum, następnie przystąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Od 1998 do 2005 roku Masłowska była radną Szczecina. W wyborach samorządowych w 2002 roku kandydowała z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta tego miasta. W 2005 została wybrana na posłankę V kadencji w okręgu szczecińskim z listy PiS. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski. W 2009 roku Mirosława Masłowska poinformowała o odejściu z PiS, o szczegółach informowaliśmy w artykule wyżej. Jak informuje Radio Szczecin, zmarła po długiej chorobie.