Boże Ciało wypada w czwartek 8 czerwca. Dzień później katolików będzie obowiązywać, jak co tydzień, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jednak arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz wydał dyspensę, ponieważ uwzględnił wyjątkowe okoliczności, które wystąpią w tym okresie. W komunikacie opublikowanym na stronie Archidiecezji Warszawskiej przedstawiono uzasadnienie tej decyzji.

W piątek po Bożym Ciele będzie można jeść mięso. Nycz zachęca do modlitwy wg intencji papieża

Dyspensa udzielona przez kardynała Nycza dotyczy osób, które 9 czerwca będą przebywały na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Duchowny wyjaśnił, że znosząc obowiązek zachowywania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, chce pójść na rękę wiernym.

"Mając na względzie, że piątek 9 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tych dni, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" - przekazano w komunikacie.

Kazimierz Nycz zasugerował także wiernym, co mogą zrobić w zamian za udzieloną im dyspensę. "Zachęcam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego" - przekazał kardynał Nycz.

W piątek katolicy nie mogą jeść mięsa. Wyjątkiem sytuacja, w której udzielona zostanie dyspensa

Piątek to dzień, w którym katolicy wspominają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu, co stanowi przyczynę obowiązującej ich tego dnia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Dotyczy to wszystkich wiernych powyżej 14. roku życia. Odstąpienie od tego obowiązku jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy katolicy uzyskają dyspensę od duchownego, który jest uprawniony do wydawania takich decyzji.