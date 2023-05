W poniedziałek 29 maja w Polsce będzie dominować wyż, który przyniesie dużo pogodnego nieba oraz wysokie temperatury w całym kraju. W niektórych regionach może jednak zagrzmieć. W kolejnych dniach pojawią się też opady deszczu - przewidują synoptycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Biejat gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl (29.05)

Prognoza pogody. Możliwe niewielkie burze i opady deszczu

29 maja od samego rana w całym kraju będzie dużo słońca. W ciągu dnia może jednak pojawić się zachmurzenie i niewielkie burze. Synoptycy przewidują je w rejonie Karpat, wystąpią tam późnym popołudniem i wieczorem.

Długoterminowa prognoza pogody na czerwiec i Boże Ciało 2023 od IMGW

Na północnym wschodzie również możemy się spodziewać opadów deszczu. "Dziś słabe burze prognozowane są jedynie na południowych krańcach województwa małopolskiego i podkarpackiego. Niewielką możliwość burz prognozujemy na południowym wschodzie województwa śląskiego. Sumy opadu w burzach mogą wynieść ok. 15 mm, a porywy wiatru lokalnie ok. 55 km/h" - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W całej Polsce temperatura będzie się kształtować od 21 do 24 st. C. W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, około 18-20 st. C. Na Wybrzeżu możemy się spodziewać maksymalnie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna, jednak na północnym wschodzie możemy się spodziewać niewielkich opadów deszczu.

Jest raport o klimacie Polski. Ostatni rok był gorący, suchy - i będzie gorzej

Prognoza pogody na kolejne dni

30 maja będzie nadal słonecznie, opady mogą wystąpić jedynie na południu kraju. Temperatura w kraju może wynieść od 20 do 23 st. C. Nad morzem możemy się spodziewać od 14 do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany - zapowiadają synoptycy IMGW.

Środa 31 maja również będzie słoneczna, jednak po południu pojawi się więcej zachmurzenia, opady wystąpią wtedy na południowym wschodzie. Termometry wskażą od 16 st. C na północy do 22 st. C na południowym zachodzie. Na południu wiatr będzie porywisty. Pierwszy dzień czerwca również będzie pogodny i ciepły, na zachodzie temperatura wzrośnie do 25 st. C.