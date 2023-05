Na granicy polsko-białoruskiej migranci proszą Polskę o azyl. Wśród nich dzieci. "Jak w Usnarzu"

Zobacz wideo Zapomniana granica. "Tu wciąż są ludzie"

Hanna Machińska informowała o grupie 25 osób, w tym 11 dzieciach w sobotę. "Otrzymaliśmy informacje o 11 dzieci i ich rodzicach pochodzących z Syrii, którzy koczują przy murze po stronie Białorusi. Ich los zależy od wpuszczenia rodzin do Polski. Straż białoruska nie pozwala im cofnąć się. Obawiam się, że mamy sytuację taką jak w Usnarzu. Nie możemy pozwolić, aby dzieci z rodzicami byli skazani na utratę zdrowia, a nawet życia" - napisała na Facebooku. Na miejscu są aktywiści Grupy Granica, którzy relacjonują, że migranci są pod zaporą na polsko-białoruskiej granicy od kilku dni. Dominika Ożyńska przekazała, że działacze stoją "15 metrów od granicznego płotu". - Nie możemy nic zrobić, strażnicy nie dopuszczają nas bliżej. Nie możemy podać dzieciom wody i jedzenia. A oni nie mogą zawrócić, bo po drugiej stronie straszą ich białoruscy strażnicy - mówiła w rozmowie z OKO.press.

Na granicy polsko-białoruskiej migranci proszą Polskę o azyl. "Są w potrzasku"

Sytuację grupy migrantów polscy aktywiści opisują wprost - "są w potrzasku". Z informacji, które udało się przekazać dorosłym, wynika, że "po drugiej stronie są strażnicy białoruscy i grupa nie ma jak zawrócić". - Białorusini straszą ich psami. Wiemy, że w grupie są chore dzieci, potrzebujące opieki. Grupa cały czas prosi o azyl w Polsce, ale polscy strażnicy nic nie robią, tylko stoją i patrzą. Utrudniają nam też rozmowę z nimi, musimy krzyczeć, żeby się porozumieć - relacjonowała Ożyńska. Beata Siemaszko uzupełnia, że "na dowód swoich gróźb Białorusini dołączyli do grupy pogryzioną dziewczynę". "Aktywiści z Grupy Granica chcą pomóc, obserwują sytuację, proszą Straż Graniczną o otwarcie bramki. Potrzebujemy nagłośnienia! Potrzebujemy waszego wsparcia!" - czytamy na Facebooku.

Do sprawy włączyli się przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i jego zastępca Wojciech Brzozowski, który rozmawiał telefonicznie z komendantem Podlaskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzejem Jakubaszkiem. "Zwrócił się także pisemnie się do Komendanta Podlaskiego Oddziału SG z pilną prośbą o udzielenie informacji o statusie cudzoziemców, a w szczególności, czy znajdują się oni lub znajdowali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w jurysdykcji Straży Granicznej. Czy deklarowali chęć ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, a jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte przez Straż Graniczną w celu umożliwienia im złożenia odpowiednich wniosków" - czytamy na stronie RPO. Brzozowski chce ustalić, czy polskie władze rozważały "prawne możliwości udzielenia cudzoziemcom, wchodzącym w skład grupy, pomocy humanitarnej".

W niedzielę wieczorem na Facebooku pojawił się kolejny wpis grupy, w którym czytamy, że migranci wciąż znajdują się w na granicy. Około godziny 18 informowano, że trwa spotkanie przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ze Strażą Graniczną "w miejscu, w którym po drugiej stronie płotu od kilku dni o azyl prosi grupa rodzin z małymi dziećmi". "Osoby pochodzą z Syrii, Iraku i Konga. Obawiają się służb białoruskich, które grożą im poszczuciem i pogryzieniem przez psy. Jedna kobieta została już pogryziona i wymaga pomocy medycznej, podobnie jak wymaga jej mężczyzna, który został pobity przez białoruskich pograniczników" - relacjonuje grupa aktywistów. Jak informują, osobom, które przebywają na granicy, został przekazany prowiant, a aktywiści dyżurują w pobliżu i są w kontakcie z grupą. "Wszyscy proszą o azyl w Polsce" - podkreśla Grupa Granica.

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej

W poprzednim tygodniu, 24 maja funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli zwłoki w rzece Świsłocz na granicy polsko-białoruskiej. Strażnicy poinformowali o swoim odkryciu policjantów, którzy pod nadzorem prokuratury badają tę sprawę. Poinformowano, że przy ciele znajdowały się dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego. Do podobnej sytuacji doszło pod koniec kwietnia, kiedy w lesie koło wsi Istok, w powiecie hajnowskim, znaleziono ciało mężczyzny. Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Po zebraniu dowodów śledczy z Hajnówki przekazują sprawę do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To właśnie ona, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, prowadzi wszystkie sprawy dotyczące śmierci migrantów od rozpoczęcia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku.

W tej chwili w Suwałkach prowadzone są dwa postępowania. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 - gdy ten teren objęty był jeszcze stanem wyjątkowym - do końca 2022 roku. Drugie śledztwo obejmuje wszystkie przypadki śmierci osób, odnotowane od początku 2023 roku. Grupa Granica nie ma żadnych wątpliwości, że "tych śmierci zapewne można było uniknąć".

Ciało na granicy z Białorusią. "Kolejna ofiara kryzysu humanitarnego"

