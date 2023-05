Tragiczny weekend w górach. Turystka spadła z punktu widokowego, w Tatrach zginął mężczyzna

Piękna pogoda zachęca turystów do wyjścia w teren, jednak należy pamiętać, że w wyższych partiach gór pogoda jest zupełnie inna niż na dole, ponadto wielu miejscach nadal leży śnieg, który może okazać się zdradliwy. W sobotę ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR odnaleźli ciało kobiety w rejonie Śnieżnych Kotłów. Zmarła to 39-letnia mieszkanka powiatu warszawskiego. Zaginięcie kobiety miała zgłosić właścicielka pensjonatu, gdy turystka nie wróciła na noc, informuje Radio ZET. Dodatkowo inni turyści znaleźli plecak z dokumentami i nienaruszoną zawartością na punkcie widokowym w rejonie Śnieżnych Kotłów, a następnie zanieśli go do stacji ratunkowej w Karpaczu. Wszczęto poszukiwania, które zakończyły się odnalezieniem ciała kobiety.

Turystka prawdopodobnie spadła z punktu widokowego, jednak dokładna przyczyna zgonu zostanie ustalona dopiero po sekcji zwłok. "Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji, która wykaże przyczynę zgonu" - przekazała Beata Sosulska-Baran z komendy w Jeleniej Górze podczas rozmowy z rozgłośnią. W akcję było zaangażowanych 15 ratowników, a do poszukiwań użyto drona. Policja zajmuje się ustalaniem okoliczności tego zdarzenia.

Kolejny tragiczny wypadek w górach

Do innego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę koło południa na szlaku na Kazalnicę Mięguszowiecką w okolicy Morskiego Oka. Piotr Konopka, ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia, Ratunkowego przekazał, że turysta poślizgnął się na śniegu i spadł w przepaść. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Jego ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. Ponadto pomocy potrzebował także drugi turysta, który powiadomił ratowników o wypadku. Służby sprowadziły mężczyznę w bezpieczny teren, gdzie następnie został wciągnięty na pokład śmigłowca i przewieziony do Zakopanego.