Tragiczny wypadek pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Nie żyje pięć osób. Służby: Członkowie jednej rodziny

Do wypadku doszło w miejscowości Boksycka w gminie Kunów, na odcinku drogi krajowej numer 9 Rudnik - Ostrowiec Świętokrzyski, w województwie świętokrzyskim. Około 4:00 nad ranem zderzyły się tam dwa samochody osobowe - mercedes i fiat punto, którym jechało sześć osób. Pięć osób, które zginęły, podróżowało fiatem, to w większości członkowie jednej rodziny - ustaliło nieoficjalnie radio RMF FM. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ranny został również kierowca mercedesa.

Na miejscu wypadku są strażacy, policja i pogotowie ratunkowe Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Podkom. Ewelina Wrzesień z policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazała na antenie TVN24, że prawdopodobnie 38-letni kierowca mercedesa stracił panowanie na samochodem i zderzył się czołowo z fiatem punto, którym kierował 72-latek. Wraz z nim podróżowało pięć osób w wieku od 16. do 43. roku życia.

