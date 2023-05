25 maja zakończył się egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów może już odpoczywać po wyczerpujących testach, a część zdających podejdzie do egzaminów w terminie dodatkowym (12-14 czerwca). Wszyscy ósmoklasiści poznają wyniki na początku lipca i będą wiedzieli, na ile prawdopodobne jest, że dostaną się do swoich wymarzonych szkół średnich.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk w Lidzbarku, czyli pomiatanie Morawieckim, rada dla ósmoklasistów, darmowe leki i krowa

Egzamin ósmoklasisty 2023. 3 lipca uczniowie będą znali wyniki. Zostaną udostępnione w internecie

Uczniowie będą mogli zapoznać się ze swoimi wynikami 3 lipca. Zostaną one opublikowane w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Wcześniej dyrektorzy szkół podstawowych przekażą im niezbędne dane - loginy oraz hasła. Uczniowie będą mogli zalogować się na tę platformę także przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Od 6 lipca możliwy będzie odbiór wyników w formie papierowej.

CKE "pożyczyła" grafikę na egzamin ósmoklasisty. Autor nic nie wiedział

Egzaminacyjne osiągnięcia ósmoklasistów zostaną przedstawione na dwóch skalach: procentowej oraz centylowej. Ta pierwsza pokaże liczbę zdobytych przez ucznia punktów w przeliczeniu na procenty. Z kolei skala centylowa będzie służyć porównaniu wyniku ósmoklasisty z rezultatami reszty zdających. Jeżeli wynik danej osoby na skali centylowej wyniesie np. 60, będzie to oznaczało, że 60 proc. uczniów poradziło sobie tak samo lub gorzej niż ta osoba, a 40 proc. zdających zdobyło więcej punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Matematyka - arkusze CKE i odpowiedzi

Dalsza edukacja ósmoklasistów. Zasady rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą miały istotne znaczenie w trakcie rekrutacji do szkół średnich. Podczas rekrutacji uczeń może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Połowa z nich zostanie przyznana na podstawie ocen znajdujących się na szkolnych świadectwach ósmoklasistów oraz innych osiągnięć uczniów. Pozostałe 100 punktów to maksymalny wynik, jaki można otrzymać po przeliczeniu rezultatów z egzaminu ósmoklasisty.



Punkty z języka polskiego oraz matematyki będą mnożone przez 0,35. Oznacza to, że osoba, która zdobyła sto punktów z obu egzaminów, dostanie dzięki temu 70 punktów podczas rekrutacji. W przypadku języka obcego nowożytnego przelicznik jest inny, ponieważ wyniki zdających mnoży się przez 0,3. 100 punktów uzyskane na egzaminie będzie zatem warte 30 punktów w trakcie rekrutacji do szkół średnich.