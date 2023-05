Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych przypomniał o Dniu Matki, który w Polsce obchodzimy 26 maja. W związku z tym na Facebooku opublikował zdjęcie listu, który zostawił swoim dzieciom, gdy musiał wyjść z domu. Co się w nim znalazło?

REKLAMA

Zobacz wideo Co chciałabyś/chciałbyś usłyszeć od mamy?

Mateusz Morawiecki zostawił list dzieciom. "Musiałem wyjść wcześniej"

"Pamiętajcie, że dziś Dzień Mamy! Nie ma wymówek" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Do wpisu dodał też zdjęcie, na którym widać napisany przez niego list. "Ignaś, musiałem wyjść wcześniej. Zostawiam pieniądze na kwiaty dla Mamy - ukochaj ją mocno" - czytamy na początku korespodencji. "Madzia, jak wrócisz, to przygotuj jakąś miłą niespodziankę - dziś 26 maja - Dzień Matki! Tata" - napisał z kolei do córki, kończąc wiadomość graficznym znakiem uśmiechniętej buźki.

Politycy składają życzenia na Dzień Matki

Nie tylko Mateusz Morawiecki pamiętał o Dniu Matki. Życzenia w mediach społecznościowych złożył również m.in. Donald Tusk. "Wszystkim Mamom pociechy z pociech i samych lepszych dni" - napisał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Życzymy Ci, żebyś nigdy nie musiała być zatyrana. Żebyś nie musiała wysłuchiwać, jaka to roszczeniowa maDka jesteś, tylko dlatego, że chcesz mieć żłobek w swojej gminie. Życzymy Ci, żeby każde Twoje dziecko miało swój pokój w mieszkaniu bez kredytu na 30 lat" - napisano z kolei na profilu partii Razem na Twitterze.

Posłanka PiS o in vitro: "produkcja człowieka". Teraz się tłumaczy

"Z okazji Dnia Matki składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mam. Dziękujemy za Waszą troskę i zrozumienie. Życzę, aby miłość, którą dajecie, zawsze do Was wracała. Bądźcie szczęśliwe, radosne i zawsze dumne ze swoich dzieci" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowe informacje ws. Marioli K. i Łukasza B. W domu "olbrzymi smród i brud"

"Składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Paniom wiele spokoju, radości, szczęścia i miłości. Niech w rodzinnych domach rozbrzmiewa dziecięcy śmiech, a relacje między najbliższymi niech wypełnia wzajemna życzliwość, wdzięczność i szacunek" - takie życzenia opublikowano natomiast na koncie Kancelarii Prezydenta.

"Od najmłodszych lat mama wspiera mnie w wyborach, których dokonuję. Jest pierwszą osobą, do której dzwonię, gdy jestem smutna lub mam dobrą wiadomość. Dziękuję, mamuś! Jesteś najlepsza na świecie" - napisała Małgorzata Tracz.