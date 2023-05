Posłowie przed wyborami zmienią datę Dnia Ojca? Do Sejmu wpłynęła petycja

Zobacz wideo Co chciałabyś/chciałbyś usłyszeć od mamy?

Dzień Ojca przypomina charakterem Dzień Matki, który obchodzimy dzisiaj, 26 maja. Oba święta są doskonałą okazją, by przypomnieć rodzicom, dlaczego są dla nas ważni. Dzieci obdarowują ojców i matki laurkami i drobnymi upominkami. Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest zawsze 23 czerwca.

REKLAMA

Dzień Ojca przeniesiony na 19 marca? Tak chcą autorzy petycji

Jak donosi "Fakt", data ta może zostać jednak zmieniona. Wszystko za sprawą petycji podpisanej przez obywateli, która została złożona w Sejmie. Autorzy dokumentu postulują datę 19 marca, ponieważ - jak piszą - wówczas wypada "uroczystość Św. Józefa, opiekuna Jezusa i męża Maryi, będącego jedną z kluczowych postaci w historii chrześcijaństwa".

Ewangelia, a za nią kultura europejska Zachodu i Wschodu, stawiają go za wzór ojca i męża, podkreślają jego odwagę, odpowiedzialność i zdolność do poświęceń dla powierzonych mu osób nawet wbrew swojemu interesowi.

- głosi pismo. Zdaniem autorów petycji, obecna data 23 czerwca jest przypadkowym wyborem, ponieważ jedyne państwo, które obchodzi Dzień Ojca tego dnia to Nikaragua. Ponadto, jak piszą obywatele w petycji, Dzień Ojca 19 marca obchodzony jest w ośmiu krajach w Europie, w tym w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii czy Chorwacji.

Ładne, wesołe życzenia na Dzień Matki 2023. W sam raz do kartki i SMS-a

Dzień Ojca. Skąd wzięło się to święto? Pierwszy raz obchodzono je ponad 100 lat temu

Dzień Ojca wywodzi się z USA, gdzie po raz pierwszy obchodzono go 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Wszystko stało się z inicjatywy Sonory Smart Dodd, która chciała oddać hołd swojemu tacie, weteranowi wojny secesyjnej, wdowcowi, który samotnie wychowywał sześcioro dzieci. Zaledwie trzy lata wcześniej ustanowiono Dzień Matki i społeczeństwo przyjęło go bardzo dobrze, dlatego Sonory, wpadła na pomysł, by podobne święto mogli obchodzić również ojcowie. Zwróciła się do lokalnych władz o ustanowienie takiego święta i udało się.

Początkowo święto ojców było obchodzone tylko lokalnie i chociaż podejmowano starania o rozszerzenie go na cały kraj, to przez długie lata nie przynosiły one skutku. Dopiero w 1972 r. prezydent Richard Nixon oficjalnie ustanowił Dzień Ojca na terenie całych USA. Dzień Ojca znany jest nie tylko tam, ale też m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Turcji. Polscy ojcowie świętowali swój dzień po raz pierwszy w 1965 roku. Jak powiedział poeta Jan Sztaudynger na łamach "Expressu Ilustrowanego" w tym samym roku o dniu 23 czerwca: "Jest to najkrótsza noc roku, ojciec ma labę, więc największe święto".