W Tatrach pojawiły się tajemnicze namioty-pułapki. "Nie podchodzić, nie dotykać!"

Pokaźne namioty pojawiły się w ostatnich dniach w okolicach Morskiego Oka oraz Łysej Polany. Zwróciły uwagę turystów, ponieważ w tych rejonach nie wolno stawiać namiotów, ani spać pod gołym niebem. Pracownicy TPN postanowili wyjaśnić, czemu służą wspomniane namioty.

W Tatrzańskim Parku Narodowym pojawiły się namioty. Po co je postawiono?

Przedstawiciele TPN wyjaśnili, dlaczego na terenie parku pojawiły się pokaźne namioty. Okazuje się, że służą one badaniom naukowym. "Śpieszymy z wyjaśnieniem i prosimy, by do namiotów nie podchodzić, nie dotykać ich, służą one badaniom naukowym" - przekazał Grzegorz Bryniarski z TPN.

"Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach członkostwa w międzynarodowej sieci badawczej tworzą bibliotekę barkodów DNA, czyli tzw. genetycznych kodów kreskowych dla Polski na potrzeby przyszłych standardów biomonitoringu środowiska" - dodał Bryniarski.

Badania naukowe w Tatrzańskim Parku Narodowym

Przedstawiciele parku wyjaśnili, że realizowany w TPN projekt "Biodiversity Genomics Europe" realizują 33 instytucje naukowe z 21 krajów. "Polskę reprezentuje zespół badawczy pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego, składający się z naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni BioBank z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego" - czytamy w opublikowanym komunikacie. W związku z zaplanowanym projektem, badacze zdecydowali się współpracować z TPN i zrealizować niezbędne badania na jego terenie.

Namioty, a właściwie pułapki Malaise'a (MT) służą do badania różnorodności stawonogów wysokogórskich. "Pułapki zostały ustawione na dwóch wysokościach z pięciu ze względu na warunki pogodowe, które warunkowały rozpoczęcie badań. Następne próby będą zbierane łącznie przez 20 tygodni przez pracowników TPN" - przekazali pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, zaangażowani w projekt.