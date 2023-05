W przychodniach ustawiają się kolejki. Powodem pyłki i alergie. "Buzia była poparzona"

Obecnie pyłki można zauważyć w wielu miejscach. Dzięki wiatrom rozprzestrzeniają się, pokonując duże odległości. Często zatrzymują się na balkonach, samochodach czy szybach. Ich bliska obecność może powodować dyskomfort, zwłaszcza kiedy pojawiają się niepokojące objawy alergii.

W przychodniach ustawiają się kolejki. Powodem pyłki, wywołujące alergie

Najpowszechniejszym zagrożeniem dla alergików są pyłki sosny i świerku. Dodatkowo nadchodzą kolejne w postaci rzepaku. To powoduje, że coraz więcej osób odczuwa objawy alergii. Jak informuje Polsat, w przychodniach ustawiają się kolejki. W samym Gorzowie Wielkopolskim dziennie przyjmowanych jest nawet 80 osób. Pacjenci przychodzą po recepty na leki i dalsze odczulanie. Wśród nich są także dzieci.



- Nie będzie wielkiego efektu w leczeniu tych pacjentów, dopóki to nie minie. Bo to drażni. Czyli to jest czynnik dodatkowy do alergii - mówi o pyłkach dr Elżbieta Wawrzyniak, alergolog i pulmonolog dziecięcy z poradni alergologicznej w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z Polsatem.

Żółty pył pokrył samochody, balkony i okna. Do kiedy zostanie w powietrzu?

Niepokojące objawy alergii - co zrobić, żeby je złagodzić?

Jak się okazuje, alergia może objawiać się w niepokojący sposób. - Zaniepokoił nas przede wszystkim jej wygląd. Buzia była poparzona dosłownie. Nie mogłyśmy nałożyć żadnego kremu na twarz, ze względu na to, że tak ją bardzo piekło - mówi mama 17-letniej Nikoli, pani Beata, w rozmowie z Polsatem. Portal diag.pl informuje, że najczęściej występujące objawy, świadczące o alergii na pyłki drzew, to:

obrzęk śluzówki nosa,

katar,

łzawienie,

swędzenie oczu,

kaszel,

problemy z koncentracją,

wzmożona senność,

osłabienie,

zmiany skórne,

astma oskrzelowa.

Jak informuje poradnikzdrowie.pl, objawy często są mylone z atopowym zapaleniem skóry, przewlekłym nieżytem nosa lub chorobami zatok. Jak informowaliśmy w artykule wyżej, pyłek o żółto-zielonej barwie, który obecnie unosi się w powietrzu, pochodzi z sosny. Intensywne kwitnienie tego drzewa potrwa do połowy czerwca. W celu złagodzenia dolegliwości alergicznych można nawilżać śluzówki i płukać nos preparatami na bazie soli fizjologicznej. Warto również śledzić kalendarz pylenia.