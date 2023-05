Wysiadł z samochodu na środku autostrady A6 i zaczął gonić inne auto. Sprawę bada policja

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 3 kwietnia 2023 roku na autostradzie A6 przed zjazdem na Chociwel. Na nagraniu opublikowanym przez prowadzącego kanał "Bandytę z kamerką" widać jak autor filmu zjeżdża na prawy pas i zostaje wyprzedzony przez czarne BMW. Następnie wyprzedzający go samochód zaczyna zmieniać pas i hamować tuż przed nagrywającym. W momencie gdy autor wideo chce wyprzedzić auto, jego kierowca zajeżdża mu drogę, zatrzymuje pojazd na środku autostrady, wysiada z BMW i rusza w kierunku nagrywającego. Widać jak autor filmu wycofuje swój samochód, a następnie gwałtownie przyspiesza i omija agresora, który zdaje się sięgać po jakiś przedmiot ukryty za plecami. Z opisu filmu możemy się dowiedzieć, że "kierowca BMW jechał cały czas 'na zderzaku' i mrugał światłami, czym chciał wymusić zmianę pasa ruchu, co nie było wówczas możliwe".

Zgodnie z prawem zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie, lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż te, które zostały wyznaczone w tym celu. Kierowca BMW stworzył zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych użytkowników drogi. Na nagraniu widać, że pozostali kierowcy mają problem z omijaniem zatrzymanego samochodu, a także jego kierowcy, który biegł po autostradzie.

Sierżant Natalia Gogosza z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w rozmowie z TVN24 powiedziała, ze autor nagrania przyjechał następnego dnia na policję, chcąc zgłosić atak na drodze ekspresowej. Funkcjonariusze zakwalifikowali działania kierowcy BMW jako możliwość popełnienia wykroczenia z art. 86 Kodeksu Wykroczeń, czyli spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa została przekazana do KPP w Goleniowie ze względu na miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia. "Prowadzimy czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, wynikające z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Materiały z przedmiotowego zdarzenia zostały przekazane również do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie celem zweryfikowania możliwości popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym" - przekazała Sierżant Gogosza. "Bandyta z kamerką" w opisie nagrania dodał, że "policja będzie wnioskować o zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów" dla kierowcy BMW.