Sąd Rejonowy w Warszawie podczas procesu nakazowego (bez udziału stron), który obył się 16 maja, uznał, że Janusz Palikot, Jakub Wojewódzki oraz ich wspólnik Tomasz Czechowski złamali prawo, reklamując napoje alkoholowe w Internecie. Ukarał ich grzywnami w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Decyzja nie jest prawomocna.

Janusz Palikot: Nic mi nie wiadomo o wydaniu przez sąd wyroku

Zgodnie z wyrokiem Janusz Palikot ma zapłacić 80 tys. grzywny, a Jakub Wojewódzki i Tomasz Czechowski po 70 tys. zł. Poza tym Palikot musi również ponieść koszty sądowe w wysokości ok. 9 tys. zł, a Wojewódzki i Czechowski po 8 tys. zł. "Nic mi nie wiadomo o wydaniu przez sąd wyroku. Orzeczenia nie otrzymałem. Nie zostałem też wezwany do sądu, nie odbyła się publiczna rozprawa sądowa i nie zostałem wysłuchany. Znakiem czasów jest, że w Polsce wyroki ogłasza prasa, zanim jeszcze uczyni to sąd wobec obywatela. Bo pismo z sądu do nas wciąż jest 'gdzieś'" - napisał na Facebooku były polityk, dodając, że o decyzji wymiaru sprawiedliwości dowiedział się od dziennikarki "Super Expressu".

Palikot, Wojewódzki i Czechowski wnieśli sprzeciw od wyroku

Przedstawiciele biura prasowego firmy Janusza Palikota przekazali dziennikarzom Wirtualnej Polski, że w środę (24 maja) obrońca całej trójki wniósł sprzeciw od wyroku sądu. Z wyrokiem nie zgadza się także prokuratura. Spodziewała się wyższego wymiaru kar zbliżonych do górnej granicy grzywny, czyli 500 tys. zł - podaje Interia.

- Bardzo się cieszę, że zarówno prokuratura, jak i oskarżeni się odwołali, bo wyrok, jaki usłyszeli, jest za niski. Kara musi być wyższa, żeby ich dotknęła. Mam nadzieję, że będzie sięgać milionów złotych - skomentował aktywista Jan Śpiewak, który składał doniesienia w sprawie reklamowania alkoholu przez Palikota, Wojewódzkiego i Czechowskiego.

Co ustaliła prokuratura?

"Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżeni w swoich publikacjach na profilach społecznościowych prowadzili reklamę napojów alkoholowych w ten sposób, że za pośrednictwem zarejestrowanych w serwisie profili publicznie rozpowszechniali znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne wytwarzanych przez ich firmę napojów alkoholowych" - pisała prokuratura. Według ustaleń śledczych Janusz Palikot od 2 października 2020 r. do 7 stycznia 2023 r. na swoim profilu społecznościowym zamieścił 181 nagrań wideo i 83 zdjęcia, w których reklamował napoje alkoholowe. Na profilu Kuby Wojewódzkiego w okresie od 21 kwietnia 2021 r. do 7 stycznia 2023 r. zostało opublikowanych ich 12, a Tomasza Czechowskiego od 24 listopada 2020 r. do 7 stycznia 2023 r. - 68 materiałów.