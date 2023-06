Tekst pochodzi z cyklu ''Tu jest Polska'', w którym rozmawiamy z mieszkańcami małych wsi i miast o ich codziennych problemach. Wiele z nich różni się od tych, poruszanych przez polityków w kampanii wyborczej. Wyruszamy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czego naprawdę pragną Polacy i co musi się zmienić, by w kraju żyło się lepiej.

REKLAMA

***

Jaśliska w Beskidzie Niskim były kiedyś miastem, którego mury obronne opierały się Szwedom i wojskom Rakoczego. Przebiegał tędy trakt węgierski, a mieszkańcy żyli z cła na wino. Przed II wojną Jaśliska straciły prawa miejskie, potem były tu pegeery, transformacja i bieda. W 2017 roku Jaśliska okazały się najbiedniejszą gminą w Polsce. To, co zostało po lepszych czasach, to wino, ale już nie węgierskie, ale owocowe.

W 2019 roku w wyborach do Sejmu komitet wyborczy PiS zdobył w tym regionie 69,81 proc. A w wyborach do Senatu 69,57 proc. Jaśliska to miejsce, gdzie politycy w czasie kampanii nigdy nie docierają. Nikt z nimi nie rozmawia i nikt o nic ich nie pyta. To dlatego właśnie tam zaczynamy nasz cykl.

1. Ławeczka

W popegeerowskich blokach nie zmieniło się za wiele. Szare, betonowe klocki wyłaniają się nad drewnianymi dachami. Jedynych kolorów dodaje im rozwieszone na balkonie pranie. Przez każdym takim budynkiem stoi ławeczka. Na takiej ławeczce pod blokiem lub tej przy sklepie rozmawia się o życiu.

Dziś głownie o tym, że kolejna młoda się puściła, że ten się zapił, ten powiesił, ten wyjechał za granicę i kobitę z dwójką zostawił. U innych za to trochę spokojniej. Wczoraj we dwóch Józek ze Stasiem zamalowali grzyb w sypialni Kryśki. Ma mieszkanie jak nowe, a to dobrze, bo zaraz dzieciaka ma rodzić. Zdzisek na chorobowym, bo wczoraj pluł krwią do zlewu. Nie wie czego, ale rodzinny mu kazał odpoczywać, to przyszedł na ławeczkę.

- Witamy panią szanowną - mówi mi Józek i pociąga łyk piwa. Rozdziera folię, otwiera kolejny czteropak i rozdaje po piwie Józkowi i Staszkowi.

W pewnym momencie wszyscy trzej zastygają. Ściągają czapki i kłaniają się w pas. Przez rynek przejeżdżają samorządowcy.

- Nasz wójt to pisowski? – upewnia się Józek, chcąc wiedząc, że dobrze się ukłonił. Staszek przytakuje.

- To dobrze, że pisowski? – pytam.

- No pisowski, ale mógłby być i z PSL. Z Platformy? Lepiej nie, ci to całkiem od czapy. Józek mówi, że teraz jakaś nowa partia ponoć powstała, ale on się nie zna i nie interesuje. Co nie Józek? – pyta Zdzisek.

- Kolejni do koryta – rechocze.

Obietnic wyborczych Józek ze Staszkiem w ogóle nie znają i chyba znać nie chcą. Zdzisek nikomu już nie wierzy, poza Bogiem.

- Dla nas tu ważny jest Bóg, u nas tu Maryja - pokazuje na kościół i na jednym tchu wymienia – Matka Boża Królowa Nieba i Ziemi. Ona tu rządzi, dobrze mówię Stasiu? – mówi Józek.

Kościół w Jaśliskach Joanna Zajchowska

- Józek pani dobrze tłumaczy, ale ja to podam więcej szczegółów. Koleżanka wierząca mam nadzieję? To posłucha. Cokolwiek się tu u nas dzieje, tego rak skończyć chce, tego cukrzyca, ten się chce wieszać – to my idziemy do Matulki i mówimy, wspomóż nas królowo, no i to się dzieje – tłumaczy Staszek.

- I zdrowieją z raka? – chcę wiedzieć.

- Nie no bez przesady, pani miła. Ale jakoś łatwiej umrzeć. Bo się wierzy, że coś tam jest. Czasem jeszcze wymodlimy i trochę się pożyje. Czasem jakiś socjal wpadnie, to pochować godnie można. To wszystko, to ona nam pomaga tu – pokazuje na figurkę Maryi Staszek.

- Zima była ciężka. Ludzie grozili, że się wieszać będą. Na węgiel brakowało i na chleb. Ja mówiłem Józkowi, że ja bym się ku**a nie powiesił. Może zaczadził, ale nie powiesił. Ogólnie chu**wo – dodaje Józek.

- I nie po bożemu – wtrącam.

- A czego? – pytają wszyscy trzej wyraźnie zaskoczeni.

- No może i tak, bo zaciąga się takiego prawie wisielca do kościoła. Pomodli się i mu przejdzie. To Bóg nie chce, żebyśmy samo sobie wyroki robili, tak w Biblii mówią – mówi Staszek.

- Ty się nie wymądrzaj Stasiu, żeś taki erudyta – kpi Józek.

- Ogólnie, to nie jest tu lekko, pani miła, ale póki robota jest, raka nie ma. To da się żyć i do Boga się modlić trzeba, to potem doceni, żeśmy się tu ocharowali jak smoki – śmieje się Zdzisek i dusi się suchym kaszlem.

- Ty byś sobie rentgen zrobił - mówi Józek.

Po czym Zdzisek tłumaczy, że rodzinny dał mu świstek, ale po rentgen się jedzie do Krosna. Tam na zdjęcie się z pół roku czeka, a przynajmniej kilka miesięcy temu tak było. Teraz pewnie dłużej. To jak rak ma być to i tak za pół roku człowieka wykończy, po co się będzie Zdzisek szlajał. Kawał drogi. Na wycieczki już za stary. Odpoczywać musi, na ławeczkę przyjdzie.

- Co się tu u Was zmieniło za PiS? – pytam.

- Ku**a, no chyba nic – mówi Staszek.

- Zmieniło, zmieniło się tu jak filmowcy przyjechali. [Niewielka miejscowość przy polsko-słowackiej granicy od kilku lat jest ulubionym miejscem filmowców. Kręcono tam m.in. "Wino truskawkowe" oparte na powieści Andrzeja Stasiuka i "Boże Ciało" Jana Komasy – przyp.red.]

O pani, tu każdy, kto żyje w filmie grał. I Edek grał, i Wiesiek. A wie Pani, że szopa, którą spalili w filmie, to była szopa Wieśka? Kurde, co oni się go oprzekonywali, żeby dał te szopę spalić. No i dał. Jak mówi, dla dobra polskiej sztuki filmowej.

- A ja uważam, że się zmieniło – mówi Zdzisek.

- Pie**lisz Zdzisiu - wtrąca Józek.

- Nie, bo 4 lata temu, panowie, to wino truskawkowe piliśmy, a teraz? Kulturka. Żuberek, wódeczka. Po robocie, nigdy rano.

- Która to godzina Zdzisiu? 10? – pyta Józek zanosząc się śmiechem.

- No dobra. Czasem rano, ale niech pani nie pisze, bo się Helka w domu wścieknie, jak przeczyta. Ja na chorobowym dziś jestem. Dla zdrowotności się napiję.

Miejscowy bar ''Czeremcha'' Joanna Zajchowska

2. Szkoła

Jeszcze parę lat temu było tak, że mieliśmy w klasie dzieciaki, które przychodziły głodne. Tak prawdziwie głodne - tłumaczy mi Jola, 30-letnia nauczycielka z podstawówki.

- Co to znaczy?

- To znaczy, że jadły jeden, czasem dwa posiłki dziennie. Bywało, że żadnego. To się zmieniło po akcji "Posiłek w szkole i w domu", jest lepiej. Chociaż większość rodziców naszych uczniów nadal ciągnie na socjalach i jest im zwyczajnie trudno.

- Zapytałam ostatnio jedną z matek, dlaczego córka nie ma książek. Dostały przecież pieniądze z opieki - opowiada. - Jakbym jej te książki kupiła, to z czego byśmy żyli i co jedli? W szkole macie to jej pożyczycie – odpowiedziała mi, a wódką to waliło od niej na kilometr.

- Ja wiedziałam, że ona te pieniądze przepiła. Zasugerowałam, żeby przestała. Na co córka wzruszyła ramionami i powiedziała: Ty ku**o, matki mi obrażać nie będziesz. Matka tylko się uśmiechnęła - wspomina.

Jola ma koleżankę, która uczy w warszawskiej podstawówce. Tam 11-latki już ćpają, w Jaśliskach takich problemów nie ma. Są inne. Dzieci muszą dorosnąć szybciej i nierzadko zabrać rodzicom flaszki, na wypadek, żeby się nie zapili. Muszą sprostać wszystkim wyzwaniom, które mają współczesne nastolatki, a bardzo często już w podstawówce pracować na równi z dorosłymi, żeby mieć co jeść.

Nauczycielka zauważa, że dzieci coraz częściej mają ambicje. Jeszcze parę lat temu wyglądało to tak: zdać maturę, zajść w ciążę i wziąć zasiłek i becikowe. Potem kolejne. Czasem złapać się na chwilę w Rzepedzi [fabryka drewna dla firmy Nowy Styl – przyp. red] lub za granicę skoczyć do Preszowa. Na Słowację stąd bliżej jak do Krosna. Jest tam Merkury (sklep meblowy), umowę dają i płacą nieźle. Teraz powoli zaczynają się marzenia o studiach, pracy w większym mieście.

- Dzieciaki miesiącami oglądały tu plany filmowe, widziały, że można coś w życiu osiągnąć. Zobaczyły ten wielki świat i trochę się tym zachłysnęły – mówi Jola.

Pracy w ogóle tu nie ma. Jeśli jakaś jest, to marna. Ludzie pracują ciężko, a nie za wiele z tego mają. Przed kilkunastoma laty pracowało się tu w lesie przy drewnie, ale teraz tartaków nie ma tak dużo. Za pracą trzeba jechać 30-40 km do Krosna, Beska. Jest jeszcze agroturystyka, choć Jaśliska zyskały na popularności, to jeszcze nie jest to – dodaje nauczycielka.

Jola dodaje, że w ostatnich latach zmniejszyło się wykluczenie transportowe. Dzieciaki są dowożone do szkół i to działa. Nie działa za to wiele innych rzeczy. – Ostatnio nam dziewczynka zemdlała. Matka mówi, że samochodu nie mają, to jak ją na badania zawiezie. Rodzinny mówi, że trzeba do Krosna, na szpital. Autobusy są dwa, o 6 i 8. O 6 nie pojechał, a o 8 już nie było po co jechać. Miały się stawić na 7 - wspomina.

Rozkład jazdy Jaśliska Joanna Zajchowska

- Ludzie wiedzą, że coś im dolega, ale brak dostępu do specjalistycznych badań i lekarzy, gigantyczne kolejki i problemy z transportem sprawiają, że wolą to zaakceptować, niż mierzyć się z systemem – podsumowuje. – Wiele dzieci i dorosłych jest diagnozowanych bardzo późno. I to na zaburzenia psychiczne jak i inne poważne choroby. Zdarza się, że o raku dowiadują się już w tak zaawansowanym stadium, że leczenie jest daremne. Problemy ze zdrowiem, koszty leczenia sprawiają, że uciekają w nałogi. Chyba każdy z nas zna kogoś, kto się zapił. Bo tak mu było łatwiej – kończy smutno Jola.

Wsparcie psychologiczne, gminne dla takich rodzin jest fikcją. I nikt nie wierzy, że kiedykolwiek może być realne.

3. Dzikie wino

- W Jaśliskach pojawia się coraz więcej przyjezdnych. Mówią, że o nas można dużo powiedzieć, ale nigdy nie zaprzeczą, że ludzie są dobrzy. Taką mamy naturę i już – mówi mi ekspedientka miejscowego sklepu.

Centrum Jaślisk Joanna Zajchowska

Jak zaznacza, obcy są różni, ale często chcą pomóc. Tłumaczy, że w ramach jakiegoś unijnego projektu [wspierania ekonomii społecznej na terenie Podkarpacia – przyp. red] powstały przedsiębiorstwa społeczne, które stworzyły miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jedno z nich – Dzikie Wino powstało w Daliowej – obok Jaślisk. – Tam porządni ludzie mieszkają, dobrze nam życzą. Pani pójdzie, się przekona - dodaje.

Przed Dzikim Winem stoją dziś samochody na śląskich i krakowskich blachach. Biegają dzieci, pasą się kozy, a na okolicznych górach, gdzie niegdyś były łemkowskie wsie dziś kwitną stare sady. Przed budynkiem przechadza się Marek Kubin, polski działacz opozycyjny, w latach 80. członek kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Dziś właściciel "Dzikiego Wina".

Na początku traktowano go tu jak obcego, ale jak mówi pomogło to, że z natury był im bliski. Zrozumiał, że, czuć tu nadal tęsknotę za PGR-em. Za tamtym rytmem życia, ale też za tym, że ludzie czuli się potrzebni. I wszyscy byli ze sobą.

Ludziom tęskni się za tym, że kiedyś rozmawiało się o tym komu jak sypnęła pszenica, a jak rzepak. Nie o chorobach, pandemiach. O wojnie tylko we wspomnieniach. Był harmider, śmiech. Nieustanny ryk traktorów, działały dojarki, miodarki. Teraz w większości tych miejsc panuje przerażająca cisza.

''Dzikie Wino'' dało szansę miejscowym, by mogli to raz jeszcze poczuć, żeby zobaczyli, że da się zarobić pieniądze, robić coś z pasją i później móc godnie żyć. Tylko tyle i aż tyle. Zasada jest jedna. Pracujesz to nie pijesz. Chętnych jest aż nadto i to cieszy, ale "Dzikie Wino" jest jedno, a ludzi chętnych to pracy – cała masa.

O czym marzy się dziś w Jaśliskach? – pytam napotkanych ludzi. Odpowiedzi są proste. O pracy, o szpitalach i autobusach. Za to coraz mniej o popularności.

– Ściągnęła się tu Warszawka. Jakieś domki budują, za kupę szmalu wynajmują. Robią jakieś ceremonie, jogi, cuda na kiju. Mówią, że to powrót do korzeni. Nasze korzenie to cisza, prostota, praca, spokój i Bóg – mówi mi jedna z pracownic "Dzikiego Wina".

Mieszkańcy Jaślisk mówią zgodnie, że nie idą do wyborów. Cokolwiek obiecają, to do Jaślisk raczej szybko nie dojdzie. Tu radzą sobie sami. Od lat.

***

Gazeta.pl pisze do Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Przekazaliśmy im wyniki sondażu o prawdziwych problemach Polaków

W poniedziałek Gazeta.pl nadała dwie przesyłki - pierwszą do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, drugą na adres biura Platformy Obywatelskiej przy ul. Wiejskiej. Listy zaadresowaliśmy imiennie na Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Koperty zawierają raport "Prawdziwe problemy Polaków". To wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Kantar dla portalu Gazeta.pl. Szczegóły na temat sondażu można znaleźć TUTAJ.

Jak piszemy w Deklaracji Redakcyjnej Gazeta.pl, naszą partią jest Partia Czytelników i Czytelniczek. Co to oznacza? Oznacza, że pracujemy dla naszych odbiorców, a nie partii politycznych. To w pierwszej kolejności Czytelnikom, nie politykom, chcemy dostarczać jak najlepsze treści, informacje, reportaże, analizy czy wywiady. Dlatego tak nas interesuje, jakie kwestie uważacie za najważniejsze u progu kampanii wyborczej, a jakie za zbyt mało nagłaśniane w debacie publicznej.

Więcej o sprawie pisze w swoim komentarzu Redaktor Naczelny Gazeta.pl - Rafał Madajczak:

Polityków interesuje wojna z Brukselą i mediami. Gazeta.pl to, co naprawdę myślą Polacy [KOMENTARZ]