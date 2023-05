Poseł Koalicji Obywatelskiej nie żyje. Riad Haidar miał 71 lat. "Jestem w szoku"

"Szanowni Państwo, z wielką przykrością i żalem informujemy, że dziś rano po długiej walce z chorobą odszedł Doktor Riad Haidar, Poseł na Sejm RP. Wszelkie inne informacje zostaną podane w odrębnym komunikacie" - podano na oficjalnym profilu Riada Haidara na Facebooku.

Informację o śmierci opublikowała też Małgorzata Kidawa-Błońska. "Dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi, Riada Haidara, posła Koalicji Obywatelskiej i członka Inicjatywy Polskiej. Szanowanego lekarza i społecznika. Przede wszystkim dobrego człowieka, który całe swoje życie pomagał innym. Rodzinie składam wyrazy współczucia" - napisała w mediach społecznościowych.

Informację o śmierci cenionego lekarza i społecznika w rozmowie z Onetem potwierdził też przewodniczący zarządu PO w województwie lubelskim Stanisław Żmijan. - Jestem w szoku, bo dostawaliśmy sygnały, że jego leczenie przebiega dobrze - przekazał. Dodał, że Haidar był bardzo dobrym i wrażliwym człowiekiem, a także świetnym lekarzem. - Uratował mnóstwo dzieci, wielu rodziców, dzięki jego wiedzy i zaangażowaniu ma dziś w domu swoje pociechy - dodał polityk.

Riad Haidar był lekarzem, politykiem, samorządowcem i działaczem społecznym. Urodził się 1 sierpnia 1951 roku w Syrii. Wykształcenie medyczne zdobywał na Akademii Medycznej w Lublinie, studia ukończył w 1981 roku. Osiem lat później uzyskał polskie obywatelstwo.

W 1991 roku rozpoczął praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (na Oddziale Neonatologicznym), później został ordynatorem tego oddziału. Przez wiele lat szefował sztabowi WOŚP w Białej Podlaskiej.

Od 2000 do 2019 roku należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2019 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej (bezskutecznie). Po odejściu z SLD wystartował do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej (z pierwszego miejsca w okręgu chełmskim) i uzyskał mandat posła.