Pogoda na Boże Ciało 2023. Co czeka nas w czerwcu? IMGW: Temperatura powyżej normy wieloletniej

Boże Ciało jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Jako święto ruchome co roku wypada ono w inny czwartek. Tym razem w kalendarzu znajdziemy je 8 czerwca. Korzystając z faktu, że od weekendu dzieli je tylko jeden dzień pracujący, Polacy chętnie wyjeżdżają na krótki urlop. Jakiej pogody możemy się na nim spodziewać?

Prognoza długoterminowa na czerwiec. Temperatura powyżej normy, opady w normie

Według eksperymentalnej prognozy długoterminowej, wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tegoroczny czerwiec zapowiada się raczej pogodnie. W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza powinna utrzymać się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Przykładowo dla Warszawy, Krakowa i Wrocławia wynosi ona 17/18 st. C, w Łodzi jest to 16/17 st. C, w przypadku Gdańska 15/16 st. C, a Zakopane to już tylko 13/14 st. C.

Tendencję do wyższych wartości odczytywanych w tym okresie z termometrów zdają się potwierdzać dane z czerwca ubiegłego roku. Z grafiki, którą IMGW podzieliło się na swoim Twitterze, wynika, że początek miesiąca nie był jeszcze zbyt gorący. Przez pierwsze dni temperatura w wielu miejscach nie przekraczała pułapu 20 st. C, po to, by z końcem pierwszego tygodnia, wzrosnąć do blisko 30 st. C. Normą stały się wartości powyżej 20, miejscami 25 st. C, a od drugiej połowy trzeciego tygodnia w repertuarze pojawiła się temperatura sięgająca ponad 30 st. C. Utrzymała się ona przez niemal cały ostatni tydzień czerwca 2022 roku. Najwyższą odnotowaną wtedy wartością było niebotyczne 37 st. C, a najniższą 14 st. C.

Boże Ciało. Jak najlepiej zaplanować urlop? Dni wolne od pracy w 2023 roku

Pogoda na Boże Ciało. Co z opadami w czerwcu?

Wysoka temperatura i przekraczanie norm z jednej strony cieszy, gdy stoi przed nami perspektywa wyjazdu nad morze czy jezioro, z drugiej jednak strony napawa obawą. O suszy i problemie niedoboru deszczu słyszy się dziś często w różnych mediach, a 30 st. C nie brzmi już tak atrakcyjnie, gdy mamy spędzić cały dzień w zabetonowanym mieście. W długoterminowych przewidywaniach IMGW została poruszona także kwestia opadów. "Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej" - brzmi zapowiedź tego obszaru pogodowego.