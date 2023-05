Ponad 360 tys. męskich oraz niespełna 390 tys. żeńskich nazwisk jest obecnie zarejestrowanych w Polsce. Wiele z nich zaskakuje swoją pisownią, a nawet liczbą liter. Co ciekawe, tym najdłuższym mogą się pochwalić tylko dwie osoby.

Jak brzmi najdłuższe nazwisko w Polsce?

Portal dane.gov.pl opublikował informacje dotyczące nazwisk w Polsce. Okazuje się, że według danych na dzień 30 stycznia 2023 roku, najpopularniejsze w kraju jest nazwisko Nowak. Nosi je ponad 200 tys. osób. Kolejne jest nazwisko Kowalski lub Kowalska - korzysta z niego ponad 120 tys. osób. Na trzecim miejscu jest nazwisko Wiśniewski lub Wiśniewska - nosi je ponad 100 tys. osób.

W opublikowanych danych możemy także sprawdzić, które nazwiska są najdłuższe. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Wliczając odstępy oraz znaki interpunkcyjne rekord zdecydowanie należy do nazwiska damskiego, które liczy aż 51 znaków. Noszą je dwie kobiety. Jest nim nazwisko: Czartoryski Rostworowski-Mycielski Anderson Scimone. Nieco krótsze są dwa męskie nazwiska, które mają 35 znaków. Są to: Paschalis Ochedoski vel Ochenduszko oraz Rosado Fernandes Mc Carthy da Cunha.

Skąd wywodzą się nazwiska?

Nazwiska zaczęto stosować już w XIV wieku, kiedy to zaczęli je nosić szlachcice. Wówczas były to w głównej mierze przydomki oraz określenia, które miały odróżniać dane osoby o tym samym imieniu. Dziedziczenie nazwisk pojawiło się dopiero w XVIII wieku, wtedy zaczęły je nosić kolejne pokolenia. Początkowo były tworzone na podstawie imion ojców, mężów lub braci. Powstawały również na podstawie cech charakterystycznych danej osoby lub miejsca jej pochodzenia. Często były to też nazwy miejscowości, z której pochodził dany człowiek czy zawód, który wykonywał.