RMF FM: Komisja Europejska wysłała do Polski sześć wezwań do zapłaty. W tle 174 mln euro

Zobacz wideo Wybory w dzień papieski? Hennig-Kloska: Będziemy gotowi

- Komisja Europejska wysłała do Polski sześć wezwań do zapłaty zaległych kar - przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. Wezwania miały zostać wysłane we wtorek. Jak podaje rozgłośnia, Polsce niedługo zostaną odebrane 174 miliony euro. - Wysłaliśmy sześć wezwań do zapłaty obejmujących okres od 29 października 2022 roku do 20 kwietnia 2023 roku - poinformował Wiegand. Okres kończy się 20 kwietnia, bo dzień później kara dzienna zostaje zmniejszone z miliona do pół miliona euro dziennie, decyzją TSUE z kwietnia. Chodzi o karę za niewykonanie środka tymczasowego TSUE w związku z procedurami dyscyplinarnymi w sądownictwie.

REKLAMA

RMF FM usłyszało nieoficjalnie w KE, że "pieniądze zostaną w najbliższych tygodniach potrącone z należnych funduszy, bo Polska odmawia płacenia kar". Komisja wznowiła wysyłanie wezwań, po tym jak odrzuciła wniosek Polski o wstrzymanie naliczania kar. Naliczenie kar zakończy się 5 czerwca. Wówczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda ostateczny wyrok ws. Polski.

TSUE podjął niecodzienną decyzję. Kara nałożona na Polskę w dół

TSUE podjął niecodzienną decyzję. Kara dzienna nałożona na Polskę zmniejszona o połowę

Pod koniec kwietnia informowaliśmy, że unijny Trybunał Sprawiedliwości zmniejszył dzienną karę nałożoną na Polskę z miliona euro na pół miliona euro - przekazała Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia. TSUE zobowiązał nasz kraj "do zapłaty okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie jesienią 2021 roku. Powodem było niezawieszenie stosowania przepisów krajowych dot. w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - poinformował Ireneusz Kolowca z biura prasowego TSUE. Wcześniej Trybunał nałożył mniejszą karę, wynoszącą 500 tys. euro, za brak wykonania decyzji w sprawie kopalni w Turowie. W ramach środków tymczasowych, których zażądał rząd Czech, Polska została bowiem zobowiązana do czasowego wstrzymania wydobycia węgla w tamtejszej kopalni.