Tekst pochodzi z cyklu "Tu jest Polska", w którym rozmawiamy z mieszkańcami małych wsi i miast o ich codziennych problemach. Wiele z nich różni się od tych, poruszanych przez polityków w kampanii wyborczej lub jest przez nich po prostu pomijana. Wyruszamy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czego naprawdę pragną Polacy i co musi się zmienić, by w kraju żyło się lepiej.

Chusty zaszyte w brzuchu, źle poskładane złamania, śmierć przy kolonoskopii, błędne diagnozy, terminy tylko "po znajomości" – to tylko niektóre z historii, które opowiadają mieszkańcy południowego Podkarpacia.

O lokalnych szpitalach krążą takie historie, w które trudno uwierzyć. Niektóre przypominają już bardziej miejskie legendy, ale każdy, kto trafia tam na SOR ma lekkie obawy, czy przypadkiem nie mają w sobie cienia prawdy.

Dla nas głos ludzi z Dębicy, Krosna czy Jasła jest ważniejszy niż głos polityków z Berlina czy Brukseli – mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w Jaśle w ramach tegorocznego objazdu po Polsce.

Na spotkanie wstęp mieli tylko sympatycy partii, a szkoda – bo jak mówią nam jaślanie – liczyli na merytoryczną dyskusję. Rozmawiamy z wyborcami partii, zwolennikami KO i Konfederacji o tym, co w regionie kuleje najbardziej. Chociaż różnią ich poglądy, tutaj są zgodni i wskazują na ochronę zdrowia.

– Dobrze nie jest. Mówię moim dzieciom, że jak się coś dzieje, to lepiej niech na Rzeszów jadą. Większe miasto, lepsi specjaliści – opowiada mi Krystyna, która czeka w kolejce do ambulatorium w krośnieńskim szpitalu.

- Pani o naszej polskiej opiece zdrowia pisze? To niech pani napisze, że jej nie ma. Moja żona już trzeci rok w grobie leży. W Brzozowie wmawiali jej, że to nie rak. Gówno wiedzieli. Zdjęcia jej opisać nie potrafili, miały być zwapnienia w płucach, a to żadne zwapnienia. Teraz i mnie tu pierdolą, że nic mi nie jest – wtrąca Zbigniew, który pokazuje mi potężną czarną zmianę na przedramieniu.

– Opieka w regionie jest fatalna, ale jest – mówi nieco spokojniej pan Krzysztof, który do krośnieńskiej placówki przyjechał zza Dukli (35 km). Udało mu się, bo podwiózł go sąsiad, który akurat jechał do Krosna. Inaczej by się chyba nie wybrał, a już bardzo mu się paliło. Ma skierowanie na rentgen i rodzinny napisał, że to na cito.

Jak mówi, w jego okolicy kto starszy i biedniejszy, ten, by dostać się do szpitala, musi kombinować. Szczególnie, gdy żyje na wsi i nie ma samochodu lub już nie da rady prowadzić. Pekaesy jeżdżą rzadko, tak samo prywatne busy. Czasem po prostu nie pojedzie nic.

Krzysztof kilka miesięcy temu dostał skierowanie do pulmonologa. Czekał kilka tygodni, a gdy nastał termin, to nie miał się jak dostać do Krosna. Złapał sąsiada na stopa, potem busa, ale spóźnił się i termin przepadł. Wrócił po nowe skierowanie i znów 3 miesiące czekania.

Bliżej nie ma pulmonologa? – pytam.

- Jest jeden doktor. Przyjmuje, ale kolejki ma na kilka miesięcy. Dałbym w łapę, ale nie mam. A teraz już nie czasy, że koniaczek wystarczy. Musi być kasa - bez tego ani rusz.

Krystyna mówi, że często po prostu nie sposób uzyskać tu pomoc. Gdy jej wnuki zachorowały w okolicy świąt, w krośnieńskim szpitalu nie było nikogo, kto mógłby je przyjąć. – Odsyłano ich na Rzeszów i Dębicę. Pediatry nie było ani w pierwszy ani w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia – wspomina.

Problemy są nie tylko w święta. Miejscowe szpitale przyjmują tu dzieciaki prawie z całego regionu, więc na oddziałach nierzadko brakuje miejsc. Mamy, z którymi rozmawiamy, jako największe utrudnienia wskazują problemy z dostaniem się na wizytę do alergologa dziecięcego – ponad pół roku czekania, a także fakt, że z poważniejszymi schorzeniami do specjalistów dziecięcych muszą jechać do Rzeszowa. Odległe terminy oczekiwania sprawiają, że decydują się na wizytę prywatną ze strachu o dziecko. W ich ocenie lekarze świetnie to wykorzystują.

Pan neurolog z Rzeszowa powiedział mi, że na NFZ możemy dostać się u niego pod koniec października, ale może przyjąć nas prywatnie w najbliższy poniedziałek… w tamtejszym szpitalu, gdy będzie na dyżurze

– opisuje nam Magdalena.

- Koleżanki synek tak czekał na wizytę. Nie doczekał się, okazało się, że to białaczka bardzo agresywna. Po dwóch miesiącach nie było dziecka – wspomina.

"Matka wytrzeźwiała po kilku dniach i zorientowała się, że dzieci nie ma w domu"

O tym, że na oddziałach często nie ma miejsc, słyszymy wielokrotnie. Przy okazji tych rozmów okazało się, że szpitalne oddziały pediatrii to także miejsce dla dzieci, które zostały odebrane swoim rodzicom alkoholikom. Te sytuacje wcale nie należą do rzadkości. Temat poruszyła w swoich social mediach podkarpacka pediatra Róża Hajkuś.

"Nasz oddział pediatrii też służy do tego, że trafiają tu dzieci z policyjnych interwencji. Polega to na tym, że jak policja ma zgłoszenie i na miejscu znajduje pijanych ludzi z małymi dziećmi, którymi nikt się nie zajmuje, bo wszyscy są pijani, to zabiera takie dzieci. A że nie ma ich szybko gdzie umieścić do wyjaśnienia sprawy, to trafiają na nasz oddział. Nie z przyczyn medycznych, tylko nazwijmy to społecznych. I to się co jakiś czas regularnie zdarza" – pisała pediatra.

- Pamiętam mój pierwszy raz w pracy. Dwójka dzieci – rodzeństwo – rok i trzy lata. Były u nas na oddziale przez kilka dni. To starsze pytało o mamę. Nikt ich nie odwiedził. Zajmowały się nimi nasze panie pielęgniarki, czyli obcy ludzie, którzy w tym czasie byli w pracy i mieli mnóstwo swoich obowiązków. Po kilku dniach sąd wydał decyzję i dzieci zostały przekazane rodzinie zastępczej. W dniu, gdy rano pojechały do nowej rodziny, na oddział przyszła ich matka z pluszowym misiem w ręce, żeby się z nimi zobaczyć. Tyle czasu zajęło jej wytrzeźwienie i zorientowanie się, że dzieci nie ma w domu – wspomina Hajkuś.

Po tym wpisie na jej profilu wywiązała się dyskusja na temat spożycia alkoholu przez małoletnich, które kończą się hospitalizacją i przyjmowania na oddział dzieci, które zostały skrzywdzone, gdy ich opiekunowie byli pod wpływem alkoholu. W zamieszczonych relacjach pracowników ochrony zdrowia mogliśmy przeczytać o kompletnie pijanych 14-latkach, o niemowlakach, które policjanci odebrali nietrzeźwym rodzicom, a także o porażającej skali tego problemu. To tylko niektóre z historii:

Do tej pory pamiętam opowieść pielęgniarki z czasów, gdy pracowała na SORze. Mówiła, że w wakacje ciągle pojawiały się zgwałcone dzieci przez pijanych wujków, kolegów taty

Jestem pielęgniarką i pracuję na chirurgii dzieci. Moje dwa najgorsze wspomnienia: dziewczynka czteroletnia odebrana z meliny, głodna, zmarznięta i z ranami po przypaleniach od papierosów. Drugie dziecko czteromiesięczne ze złamaną kością ramienną. Ojciec pijany znęcał się nad nimi.

Takie sytuacje mają wpływ na dziecięcą kruchą psychikę. Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci potrzebują często specjalistycznego leczenia i pomocy, a psychiatria dziecięca i pomoc w wypadkach nagłych na tym terenie praktycznie nie istnieje. Jest fikcją.

Monika po 12 próbach samobójczych nie była rekordzistką. Jej stan określono jako "stabilny"

Jedyny całodobowy kliniczny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, który działa w Łańcucie, wstrzymał pod koniec 2022 roku przyjęcia nowych pacjentów. Od 1 stycznia 2023 roku planowano zawiesić działalność oddziału, bo na umowie został tam tylko jeden lekarz. Urząd wojewódzki nie zgodził się jednak na taki krok.

W połowie maja sytuacja nie wygląda lepiej. Jak dowiedzieliśmy się w placówce, jest nawet gorzej.

- Obecnie sytuacja wygląda podobnie, a nawet gorzej, bo pacjentów ciągle przybywa - informuje w rozmowie z Gazeta.pl przedstawicielka centrum medycznego Albina Baum. Pracuje tam trzech lekarzy specjalistów i kilku lekarzy rezydentów. To nadal zdecydowanie za mało, by obsłużyć ciągle przybywających pacjentów.

Łukasz Wais, prezes placówki, tłumaczy, że nikt nie zostaje bez opieki, ale sytuacja jest bardzo ciężka. - Musimy jednak zagęszczać miejsca, by przyjąć jak najwięcej pacjentów. Brakuje personelu. Na salach dwuosobowych są trzy-cztery łóżka. W ostateczności, choć staramy się, by było to bardzo rzadko, ktoś musi czasowo przebywać na korytarzu, aż zwolni się miejsce na sali chorych – mówi.

Z czego wynikają tak duże problemy? Zdaniem łańcuckiej placówki z tego, że nadal brakuje specjalistów. W ubiegłym roku na terenie całego Podkarpacia dostępnych było zaledwie 9 lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej. Nie pomaga nawet rosnące finansowanie oddziału, które w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosło czterokrotnie. Jak informuje podkarpacki oddział NFZ, w 2016 roku ta kwota wynosiła 1,7 mln zł, w 2020 już prawie 3,3 mln zł, a w 2022 roku - 6,8 mln zł.

- Wy, dziennikarze, piszecie o tym i piszecie, a i tak nic z tego nie wynika. Lepiej nie jest, a wręcz przeciwnie – mówi nam Albina Baum.

Problemy są też w innych miejscach. Córka Agaty – Monika - przed 16 urodzinami miała za sobą 12 prób samobójczych. Kobieta zwolniła się z pracy, by przy niej siedzieć i pilnować, dopóki nie zwolniło się jakieś miejsce na oddziale w ich okolicy. W końcu powiedziała sobie dość. Zebrała oszczędności i postanowiła oddać córkę na prywatny oddział. - Córka usłyszała, że jej stan jest stabilny i może poczekać. Podobno te 12 razy, gdy chciała ze sobą skończyć, to nie było nawet blisko rekordu. To czekanie było koszmarem wstawałam w nocy setki razy sprawdzać czy nadal oddycha – mówi Agata.

Najbliżej zakończenia swojego życia Monika była właśnie w tym prywatnym szpitalu, gdzie zdaniem jej matki, nie była odpowiednio upilnowana.

- W tym kraju chorować strach, leczyć się strach, a i w ciążę teraz też zachodzić strach – podsumowuje.

Na jednej sali rodzą się zdrowe i martwe dzieci. Lekarka: To powalająca bezsilność

Katarzyna jest ginekolożką położniczką w jednym z lokalnych szpitali. (Prosi, by jej nazwisko zachować do wiadomości redakcji). To, co uderza ją najbardziej, to liczba porodów martwych dzieci, a także tych z wadami, których dni życia często można policzyć na palcach jednej ręki.

(Dane GUS pokazują, że w 2021 r., po raz pierwszy od lat, wzrosła zarówno umieralność noworodków, jak i niemowląt. Od tego czasu odsetek ten cały czas rośnie - przyp.red)

- Powiem to tak. Gdy zachodzi w ciążę mieszkanka Krosna, Jasła czy Sanoka, to wiemy, że ta ciąża jest prowadzona, że prawdopodobnie są zrobione badania prenatalne i nawet, jeśli dziecko urodzi się z ciężką wadą, to matka jest tego świadoma. Jest to oczywiście ogromna tragedia, ale matka ma szansę się na ten dramat przygotować - mówi w rozmowie z nami lekarka.

Jednak, gdy trafia do nas dziewczyna ze skurczami w 9 miesiącu z terenów wiejskich popgrowskich (Zgodnie z raportem NIK w wielu gminach nie działa ani jedna poradnia ginekologiczno-położnicza. Na Podkarpaciu są to aż 64 gminy - przyp.red.) i rodzi nam martwe dziecko, tak zniekształcone, że nie przypomina noworodka, to wtedy ta rozpacz przekracza wszelkie granice. Nie chcę tu mówić, która rozpacz jest większa czy bardziej zasadna. W obu przypadkach to olbrzymie tragedie. I nie radzimy sobie z nimi ani my, lekarze, ani te kobiety i ich rodziny. To jest po prostu powalająca bezsilność.

- dodaje.

W szpitalach martwe, ciężko chore i zdrowe dzieci rodzi się wspólnie. Na jednej sali. Są łzy smutku i szczęścia. Krzyki radości i przerażenia. I kobiety zostają z tym same, bo wsparcie psychologiczne jest fikcją. Przekonała się o tym Marzena.

Marzena dowiedziała się, że jej dziecko może nie dożyć porodu, już w 13 tygodniu, podczas badań prenatalnych. Ona i jej mąż nie mieli 30 lat, oboje byli zdrowi, bez obciążeń. Tymczasem lista wad ich dziecka zajęła lekarzowi ponad pół strony A4. Marzena chodziła do jednego z najlepszych ginekologów w Jaśle – wiedziała, że nie mógł się pomylić.

Był moment, gdy myślała, że wyjedzie za granicę i dokona aborcji. O ciąży wiedzieli jednak już jej bliscy, cała rodzina mocno religijna. Matka i babcia Marzeny odmawiały wszelkie modły, by zdecydowała się urodzić. W końcu uznała, że da radę. Na lokalnej porodówce rodziły we trzy. Dwójka dzieci dostała 10/10. ''Ma pani córkę'' – usłyszała. ''Jeszcze żyje?'' – zapytała Marzena. To było jej pierwsze pytanie.

Tuż po porodzie prosiła o wsparcie psychologa. Nie wiedziała, jak ma się córką zajmować. Milion emocji, tona rozpaczy i brak wsparcia. Nikogo tego dnia na oddziale nie było. Następnego także, a potem Marzena przestała pytać.

Julia – bo tak dostała na imię - miała wiele silnej woli. Nie tylko przeżyła kolejne dni, ale jej stan pozwalał na to, by przenieść ją do hospicjum. Gdy Marzena zadzwoniła z pytaniem, czy przyjmą jej córkę, usłyszała krótkie i obdarte z emocji zdanie: Dopiero, gdy jakieś dziecko nam umrze, będziemy mogły Pani córkę przyjąć.

Kolejny cios.

Dziewczynka na swoją kolej nie doczekała.

To historie jedne z wielu. Przepełnione smutkiem, bezradnością i całkowitym marazmem. Mieszkańcy Podkarpacia mówią, że tak wygląda ich codzienność. Zazwyczaj czują się po prostu pomijani. Ich problemy po prostu przemijają bez echa.

"Prawdziwe problemy Polaków". Sondaż dla Gazeta.pl

W sondażu Kantar dla Gazeta.pl (przeprowadzonym w dniach 5-26 maja) zapytano respondentów o to, jakie zagadnienia są dla nich najważniejsze i czy są wystarczająco poruszane w kampanii wyborczej.

93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest służba zdrowia (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia").

To tych tematów chcą w kampanii młodzi Polacy. Sondaż Kantar dla Gazeta.pl

Dla Polaków wprowadzone przez rząd rozwiązania nie są wystarczające. Przyznaje to samo Ministerstwo Zdrowia. Od lipca 2022 roku działa m.in. program "Profilaktyka 40 Plus" . Z informacji resortu wynika, że do tej pory skorzystało z niego zaledwie 600 tys. osób. Polacy skarżą się także na problemy z dostępnością do świadczeń zdrowotnych - kolejki do lekarzy coraz bardziej doskwierają pacjentom.

Wpływ na fatalną kondycję ochrony zdrowia ma także rosnące zadłużenie szpitali. Chociaż to trudno ocenić. Ostatnie opublikowane dane dotyczące stanu finansów tzw. SPZOZ-ów, czyli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (chodzi zarówno o szpitale, jak i przychodnie, najczęściej specjalistyczne), dotyczą II kwartału 2022 r. Wynika z nich, że na koniec czerwca poziom zobowiązań ogółem wszystkich placówek wyniósł 17,8 mld zł, z czego 2,2 mld zł stanowiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności już minął.

Jak zwraca uwagę ''Rzeczpospolita'' sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że brakujące informacje dotyczące stanu zadłużenia szpitali dotyczą pierwszej połowy minionego roku, czyli momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających podwyżki dla pracowników placówek ochrony zdrowia.

''Szpitale już od miesięcy alarmują, że te dwa zjawiska przyczyniły się do zachwiania ich finansami. W trudnym położeniu mają znajdować się zwłaszcza szpitale powiatowe i wielospecjalistyczne. Informacje o ich złej kondycji finansowej dochodzą z różnych części Polski'' - czytamy.

Problem zdają się zauważać jedynie samorządy, które apelują m.in. o urealnienie wyceny świadczeń medycznych. ''Szpitale powiatowe w Polsce znajdują się w tragicznym położeniu [...]. Zmagają się z narastającym problemem nierentowności świadczeń medycznych i wzrastającym zadłużeniem finansowym'' – czytamy w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, skierowanym do ministerstwa zdrowia.