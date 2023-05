Ksiądz mówił o obecności dzieci w kościele: "Dzieciocentryzm". Rodzice oburzeni

Ksiądz Daniel Wachowiak znany jest z kontrowersyjnych opinii, które wygłasza nie tylko z ambony, ale też w mediach społecznościowych. Jego ostatni wpis na Twitterze dotyczący udziału dzieci we mszy świętej, wywołał sporą krytykę wśród użytkowników. Zdaniem duchownego rodzice powinni reagować, gdy dzieci zakłócają liturgię.

Ksiądz Daniel Wachowiak reaguje na zachowanie rodziców wobec dzieci w kościele

"W przeżyciu Mszy najbardziej przeszkadzają rodzice, którzy nie reagują, gdy powinni zareagować. Rodzice, dla których dzieciocentryzm wyparł zrozumienie tego, jak ważna jest Liturgia i jak trudno głosi się i słucha się Słowa" [pisownia oryginalna - red.] - napisał 20 maja ksiądz Daniel Wachowiak na Twitterze. Zachęcił również do lektury artykułu Bogny Białeckiej - "Małe dziecko na Mszy św. - wskazówki praktyczne". Wskazano tam przykłady "błędów rodziców, ich konsekwencje, a także rady, jak ich unikać, aby dziecko nie przeszkadzało podczas mszy świętej".

Wpis licznie skomentowało wiele osób, duża część nie podzieliła zdania duchownego. "Cóż, przykro mi, że moje małe dzieci księdzu przeszkadzają. Nie będę też czekał do 7. roku życia, by pokazywać im, że na Mszę trzeba chodzić" - napisał jeden z użytkowników. "Widać, że ksiądz nie ma dzieci. Jeśli nie pozwoliłbym mojej 2,5-latce chodzić po kościele w trakcie mszy, ryk powodowałby, że każdą mszę kończyłbym po 5 minutach. Założenie, że każde dziecko wytrzyma w ławce to smutna generalizacja" - napisał kolejny. Byli też tacy, którzy zgodzili się z księdzem, jednak głosów poparcia było znacznie mniej.

Jeden z internautów napisał "Przecież i tak nikogo nie obchodzi to biadolenie księdza z ambony". Długo nie czekał na odpowiedź księdza. "Tak, tam, gdzie księdzu nie zależy i gada mową trawą, tam biegające dziecko nikogo nie rozproszy, a przyniesie wręcz sympatię. Tam, gdzie i księdzu, i wiernym zależy na głoszeniu oraz słuchaniu treściwego Słowa, tam potrzebne jest skupienie, a nie parada rodzica z dzieckiem" - odpowiedział mu ks. Daniel Wachowiak.

Poznań. Ksiądz Wachowiak zasłynął komentarzami w internecie

Ksiądz Daniel Wachowiak jest proboszczem w Koziegłowach pod Poznaniem. Nie stroni od głoszenia opinii na tematy polityczne, społeczne czy religijne w internecie. Szeroko komentowana była jego wypowiedź z 2018 roku, kiedy to duchowny odniósł się do organizowanej w Poznaniu parady równości.

"Nawet, jeśli nie jesteś związany z Poznaniem, a chciałbyś pomóc temu coraz bardziej duchowo pogubionemu Miastu, pokornie proszę, byś w tych dniach zmówił, choć krótką modlitwę w jego intencji. Dziękuję" - stwierdził wtedy Wachowiak, co spotkało się z oburzeniem wielu internautów.