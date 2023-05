Bus dachował, ze środka wypadły cztery osoby. Dwie zginęły. Kierowca pijany, "niczego nie pamięta"

Do tragedii doszło w niedzielę ok. godz. 15 na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Łojki w powiecie częstochowskim. 41-letni kierowca, jadący osobowo-dostawczym oplem, w trakcie zmiany pasa ruchu zderzył się z osobowym audi, jadącym prawidłowo prawym pasem. Audi zjechało na pas awaryjny, a opel uderzył w bariery energochłonne, kilkukrotnie obrócił się wokół własnej osi i zatrzymał na lewym pasie na przeciwległej jezdni.

"Na skutek dachowania cztery osoby wypadły z pojazdu. Trzy z nich były reanimowane. Pomimo reanimacji życia dwóch pasażerów: 41 i 33-letniego mężczyzny nie udało się uratować" - informowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Oplem podróżowało łącznie sześciu mężczyzn, to mieszkańcy Warszawy. "Jak się okazało, 41-letni sprawca wypadku był pijany. Jego badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie" - podała policja. Śledczy wciąż czekają na wyniki badań toksykologicznych, które pozwolą stwierdzić, czy kierowca był też pod wpływem narkotyków.

Wypadek na A1. Zarzuty dla 41-letniego kierowcy

We wtorek 41-latek usłyszał zarzut spowodowania po pijanemu wypadku drogowego, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a jedna odniosła ciężkie obrażenia. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu, ma złamaną rękę. Jak przekazał w rozmowie z PAP cytowanej przez Zycieczestochowy.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, "przesłuchany przez prokuratora nie przyznaje się do tego przestępstwa i twierdzi, że niczego nie pamięta". Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt.