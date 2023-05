Gdzie jest burza? IMGW wydał nowe alerty. Deszcz, grad, wiatr do 60 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem w Polsce. W środę po południu i wieczorem wyładowania spodziewane są głównie na południu i południowym zachodzie. Oprócz wcześniej wydanych alertów pierwszego stopnia obowiązują także ostrzeżenia stopnia drugiego.

Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW z żółtymi i pomarańczowymi alertami

IMGW przed godziną 16 zaktualizował ostrzeżenia meteorologiczne na wtorkowe popołudnie i wieczór. Alertami drugiego stopnia (pomarańczowe) przed burzami z gradem objęte zostały powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński i żywiecki w województwie śląskim. Pozostaną one ważne co najmniej do godz. 21. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 40 do 55 mm, możliwe również opady gradu. Wiatr rozpędzi się maksymalnie do 60 kilometrów na godzinę.

W mocy pozostają też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Miejscami towarzyszyć im będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm, a także grad. Wiatr powieje z prędkością do maksymalnie 60 kilometrów na godzinę. Alerty będą ważne co najmniej do godz. 21 i obowiązują w następujących województwach:

lubuskie (powiaty: sulęciński, słubicki, świebodziński, krośnieński, zielonogórski, Zielona Góra, nowosolski, żarski, żagański);

dolnośląskie (powiaty: głogowski, polkowicki, bolesławiecki, zgorzelecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, legnicki, Legnica, lubiński, wołowski, średzki, jaworski, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, świdnicki, Wrocław, wrocławski, oławski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki);

opolskie (powiaty: nyski, brzeski, opolski, Opole, prudnicki, krapkowicki, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki);

śląskie (powiaty: tarnogórski, gliwicki, Gliwice, raciborski, wodzisławski, rybnicki, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński, Żory, mikołowski, Tychy, bieruńsko-lędziński, Mysłowice, Jaworzno, Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, będziński, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie);

małopolskie (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, limanowski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz).

Zapowiadane na środę burze w Polsce zdają się dopiero wkraczać do naszego kraju. Zgodnie z mapą serwisu Lightning Maps (stan na godz. 16.30) pierwsze wyładowania można było zaobserwować w okolicach Nowego Sącza, a także Bielska-Białej.