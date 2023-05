Egzamin ósmoklasisty 2023 rozpoczęty. Co pojawiło się w arkuszach z języka polskiego?

Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Na początek, 23 maja, młodzież zmierzyła się z językiem polskim. W kolejnych dniach ósmoklasiści napiszą jeszcze egzaminy z matematyki i języka obcego. Co pojawiło się na poniedziałkowym egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co pojawiło się na języku polskim?

Jak podaje RMF FM, bohaterką tegorocznego egzaminu z języka polskiego była "Balladyna". Jak czytamy, z relacji uczniów wynika, że arkusze nie były trudne. "Egzamin próbny był z pewnością trudniejszy" - zaznaczają, jak cytuje rozgłośnia. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczne arkusze po godzinie 13.

Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę podczas egzaminów ósmoklasisty. Kiedy wyniki?

W tym roku do egzaminów podchodzi prawie 503 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 14 tysięcy uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po rosyjskiej agresji. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że w tym roku egzaminy są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Tak będzie na egzaminach w tym roku i w przyszłym roku. - Wracamy do pełnych wymagań podstawy w 2025 roku - wyjaśnia szef CKE.

Dyrektor Szkoły Podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec mówił wcześniej, że jego szkoły jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminu. - Mamy listy zdających, uczniowie są poinformowani, gdzie będą pisali, w jakich warunkach, jakie będą mieli dostosowania do pisania" - powiedział dyrektor. - Sprawdzony mamy sprzęt komputerowy, bo część uczniów z głęboką dysleksją będzie pisała na komputerze. Mamy również uczniów z Ukrainy - oni też będą pisać w odrębnej sali - dodał dyrektor szkoły. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca.