Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem programu jest poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek

Zobacz wideo

We wtorek gościem Karoliny Hytrek-Prosieckiej będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. W trakcie Porannej rozmowy Gazeta.pl porozmawiamy z politykiem między innymi o tym, czy polskie niebo jest bezpieczne.

REKLAMA

Maciej Lasek to poseł Koalicji Obywatelskiej, inżynier specjalizujący się w mechanice lotu, doktor nauk technicznych. Od 1992 do 2002 był pracownikiem Instytutu Lotnictwa. Następnie przeszedł do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, gdzie objął funkcję wiceprzewodniczącego ds. technicznych. Od maja 2010 do lipca 2011 roku wchodził w skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, utworzonej do zbadania katastrofy Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku. Pełnił w jej ramach funkcję zastępcy przewodniczącego podkomisji lotniczej. W latach 2012-2016 Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Przypomnijmy, że ostatnio doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów na polskim niebie. Najpierw rosyjska rakieta odnaleziona w lesie pod Bydgoszczą po prawie pół roku. Następnie białoruski balon obserwacyjny, który z kolei dalej nie został odnaleziony. Bliżej nieokreślony obiekt latający z wyglądu przypominający balon obserwacyjny wleciał w polską przestrzeń powietrzną w nocy z piątku na sobotę (z 12 na 13 maja). Obiekt przyleciał do nas z kierunku Białorusi i został szybko wykryty, lecz zniknął z radarów około pierwszej w nocy w okolicach Rypina. Rozpoczęły się wówczas poszukiwania, które do tej pory nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Pod koniec kwietnia resort obrony narodowej poinformował, że w miejscowości Zamość niedaleko Bydgoszczy znaleziono "szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego". Obiekt spadł tam w połowie grudnia, jednak w kwietniu został odnaleziony przez przypadkową osobę, która jeździła konno po lesie. Ministerstwo wszczęło w tej sprawie dochodzenie. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił wyniki kontroli. Wicepremier potwierdził, że pod Bydgoszczą znaleziono szczątki rakiety. Błaszczak przekazał również, że Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zaniechał poinformowania ministra obrony narodowej i innych osób oraz służb o pojawieniu się w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanego obiektu, co wywołało burzę medialną oraz wśród polityków z opozycji.

W maju doszło również do niebezpiecznego incydentu z udziałem drona na lotniku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Niezidentyfikowany obiekt podleciał do samolotu LOT-u na odległość ok. 30 metrów. Pilot zgłosił wieży, że na wysokości 2000 stóp dron żółtego koloru przeleciał 100 stóp (ok. 30 metrów) nad podchodzącą do lądowania maszyną. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski potwierdził, że doszło do incydentu na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dwa dni później do niemal identycznego zdarzenia doszło na lotnisku w Katowicach. W piątek w trybie pilnym do Sejmu zostali wezwani szefowie najważniejszych państwowych instytucji lotniczych. Ich zadaniem będzie wyjaśnienie, co dzieje się na polskim niebie.

Joński o incydentach z dronami: Usłyszeliśmy, jakie są procedury. Zmroziło nas