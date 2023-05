Wybuch w centrum handlowym M1 w Poznaniu. Jedna poszkodowana osoba trafiła do szpitala

22 maja przed godziną 15.00 w galerii M1 w Poznaniu doszło do wybuchu w tamtejszej pralni chemicznej. Według wstępnych informacji przekazanych przez służby poszkodowana została jedna osoba.



Poznań. Wybuch w centrum handlowym M1

Według informacji przekazanych przez straż pożarną nie doszło do ewakuacji centrum handlowego. - Jedna osoba została poszkodowana, ale ewakuacja centrum i pralni nie była konieczna - przekazał oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, cytowany przez portal epoznan.pl. Kobieta, która poniosła obrażenia, została już przetransportowana do szpitala. Dwie poszkodowane osoby zostały zbadane na miejscu.



Do zdarzenia doszło na skutek wybuchu środków chemicznych. - Na miejscu pracuje 10 naszych zastępów. Do tej pory nie zarządzono ewakuacji całego budynku - poinformował oficer dyżurny wielkopolskich strażaków

Artykuł będzie aktualizowany.