Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym testem dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów szkół artystycznych, realizujący kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej. We wtorek (23 maja) absolwenci sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, w środę (24 maja) z matematyki, a w ostatnim dniu, w czwartek (25 maja) z języka nowożytnego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

Egzamin ósmoklasisty. Arkusz tuż po zakończeniu pisania

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) niedługo po zakończeniu testu z danego przedmiotu opublikuje arkusz na oficjalnej stronie. Każdego roku wielu ekspertów analizuje postawione w czasie egzaminu pytania i zadania, a następnie udostępnia swoje odpowiedzi. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne wyniki.

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2023? Najważniejsze informacje oraz harmonogram

Kiedy oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki z egzaminów drogą elektroniczną. Zostaną opublikowane 3 lipca 2023 roku na ich indywidualnych kontach w systemie ZIU.

Należy wejść na stronę wyniki.edu.pl. Następnie trzeba wpisać swój login (uczeń otrzymuje go od dyrektora szkoły). Kolejnym krokiem jest wprowadzenie swojego hasła (jeżeli uczeń zapomniał hasła, należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła". Wtedy na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło). Następnie uczeń musi wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą, wtedy pokażą się procentowe wyniki egzaminu.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli odebrać w swoich szkołach 6 lipca 2023 roku. Natomiast świadectwo ukończenia podstawówki uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 23 czerwca 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można mieć ze sobą? Najważniejsze informacje

Do egzaminu przystąpi 502 800 uczniów, w tym ósmoklasiści z Ukrainy

W tym roku egzamin ósmoklasisty napisze 502 800 osób. Przystąpią także uczniowie z Ukrainy (14 450 osób), którzy przyjechali do Polski po tym, jak Rosja zaatakowała ich kraj. Przypominamy, test jest obowiązkowy dla wszystkich kończących naukę na etapie podstawówki. Nie ma określonej liczby punktów, jaką trzeba zdobyć, by zdać. Uzyskany wynik ma jednak wpływ na dalszą drogę edukacyjną - jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do liceów.