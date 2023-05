Pylenie sosny można dostrzec bardzo łatwo gołym okiem. Pyłek wydzielany przez roślinę ma charakterystyczną żółto-zieloną barwę. W okresie późnej wiosny dzięki wiatrom może się rozprzestrzeniać na ogromny obszar. Z tego powodu na samochodach, kałużach, szybach czy balkonach możemy często zauważyć lepki nalot. Czy pyłek sosny może być szkodliwy?

Intensywne kwitnienie sosny rozpoczyna się zazwyczaj w połowie maja i trwa do połowy czerwca. w sprzyjających warunkach atmosferycznych może potrwać nawet dłużej, bo od początku maja do trzeciej dekady czerwca. Wiele zależy także od regionu Polski. Żółty pyłek sosny, mimo że uciążliwy, na ogół można uznać za nieszkodliwy. Na sosnowy pył narzekają jednak przede wszystkim kierowcy. Żółty nalot może pokryć niemal cały pojazd, a jego usunięcie może być dla niektórych kłopotliwe. Dla karoserii pojazdów pyłek nie jest jednak szkodliwy, pod warunkiem że zmywany jest wodą. Nie należy pyłku usuwać na sucho.

Zgubne skutki pylenia sosny mogą odczuwać także alergicy. Sam w sobie pyłek tej rośliny uczula bardzo rzadko, jednak według ekspertów może podrażniać i uszkadzać błonę śluzową nosa. Przez to w trakcie późniejszego pylenia traw czy innych roślin alergicy mogą odczuwać nasilone objawy. U niektórych może pojawiać się katar, łzawienie, napady kichania, a czasem nawet swędzenie oczu. Aby załagodzić takie dolegliwości, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić leki przeciwalergiczne. Należy także pamiętać o częstym nawilżaniu śluzówek, płukaniu nosa preparatami na bazie soli fizjologicznej oraz uważnym śledzeniu obecnie obowiązującego kalendarzu pylenia.

Pyłek sosnowy dobry na wszystko

Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym pyłek sosny tradycyjnie stosowany jest do celów leczniczych. Jest także naturalnym źródłem testosteronu. Systematyczne stosowanie przez długi czas może pobudzać siły witalne, działać odmładzająco oraz zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Zwolennicy medycyny naturalnej przekonują, że pyłek sosnowy przeciwdziała zmęczeniu, wzmacnia odporność na stres, a nawet obniża poziom cholesterolu we krwi. Pyłek można stosować jako dodatek do żywności, a nawet jako składnik nalewek.