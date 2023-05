W niedzielę 21 maja Zakład Komunalny Głogówek opublikował w mediach społecznościowych nowy grafik dostaw wody pitnej i wody dla zwierząt gospodarskich na kolejne dni. "Zmieniła się lokalizacja punktu dystrybucji na Oraczach i doszedł całodobowy samoobsługowy punkt dystrybucji przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku" - czytamy.

Zakład komunalny informuje, że awaryjne zaopatrzenie w wodę dotyczy całego Głogówka (w tym Sołectwo Winiary - Głogówek i Oracze, bez Głogowca), Mochów, Dzierżysławic, Sołectwo Rzepcze, Kierpnia, Chudoby, Nowych Kotkowic i Nowego Dworu Prudnickiego.

Żłobek w Głogówku nieczynny do odwołania

Jak czytamy, od poniedziałku 22 maja będzie zamknięty żłobek przy ul. Korfantego w Głogówku. Placówka będzie nieczynna aż do wydania przez sanepid nowej decyzji dotyczącej możliwości korzystania z wody z głogóweckiego wodociągu.

Radio ZET przypomina, że wcześniej ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli i Escherichia coli do mieszkańców powiatu prudnickiego (województwo opolskie) został wysłany Alert RCB o treści: "Uwaga! Woda niezdatna do picia na terenie gm. Głogówek. Może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych. Śledź komunikaty UM Głogówek". Wyniki ponownych badań sanepidu pod kątem zdatności wody do spożycia będą znane jeszcze w poniedziałek.

