Pogoda. Słoneczny i ciepły poranek w Polsce. Ale na horyzoncie czyhają burze. Gdzie zagrzmi?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę najwyższą temperaturę odnotowano w Szczecinie, ponieważ tam stacja synoptyczna pokazała aż 27 stopni Celsjusza. Po weekendzie pogoda może jeszcze dopisać miłośnikom promieni słonecznych. Początek tygodnia zapowiada się korzystnie w wielu rejonach Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pozbyć się mrówek? Do tajnej mikstury potrzebujesz pieprzu

Pogoda na poniedziałek. Synoptycy zapowiadają, że w wielu miejscach w kraju będzie ciepło

W poniedziałek synoptycy z IMGW zapowiadają w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużych zachmurzeń można spodziewać się na północy i zachodzie kraju. W Sudetach niewykluczone jest pojawienie się przelotnych opadów deszczu. Temperatura będzie wynosić od 20 stopni C. na południowym wschodzie do 25 na zachodzie. Nad morzem i w dolinach karpackich tego dnia termometry wskażą około 19 stopni C. W Karkonoszach niewykluczone będą natomiast słabe burze.

Synoptycy zapowiadają, że wiatr w poniedziałek będzie słaby i umiarkowany. Jak można zobaczyć na mapie Windy, wieczorem temperatura w kraju spadnie do około 18 st. C na Mazowszu, ok. 14 st. na Pomorzu i około 16 st. w Małopolsce. Na zachodzie kraju możemy spodziewać się lekko wyższych temperatur niż na wschodzie. W nocy będzie zdecydowanie zimniej, ponieważ temperatury wyniosą od 9 st. C w Rzeszowie do nawet 15 stopni C. w Szczecinie.

IMGW wydało ostrzeżenia. Uwaga na burze, możliwe wezbranie wód i pożary

Pogoda. Wtorek może przynieść miejscami ochłodzenia

Nad ranem we wtorek ze strony Niemiec mogą nadciągnąć opady deszczu, które prawdopodobnie obejmą Szczecin, Wrocław, Częstochowę i Poznań. Na wschodzie i w centrum kraju synoptycy z IMGW zapowiadają słoneczną pogodę. Na zachodzie Polski przewidywane jest zachmurzenie duże lub całkowite wraz z wystąpieniem opadów deszczu. Lokalnie mogą pojawić się burze - na mapkach synoptycznych w windy.com widać, że zagrzmieć może na zachodzie, a także miejscami w okolicach okołogórskich. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na wschodzie do nawet 25 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Zimniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, ponieważ tam termometry wskażą około 18 st. C. Umiarkowany wiatr będzie odczuwalny ze wschodu, porywisty pojawi się na północy.