Mieszkanka Legnicy (woj. dolnośląskie) znęcała się psychicznie oraz fizycznie nad czwórką swoich małoletnich dzieci. Kobieta wyzywała, poniżała, ograniczała posiłki, nie dbała o higienę dzieci, szarpała je, biła pięściami po głowie, twarzy i całym ciele.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili postępowanie dotyczące znęcania. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 34-latka od dłuższego czasu znęcała się nad czwórką swoich małoletnich dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 lat. Kobieta izolowała je, zakazując im kontaktu z rówieśnikami, zmuszała, aby wyręczały ją z obowiązków domowych, w szczególności opieki nad noworodkiem. Chodzi między innymi o karmienie w nocy, kiedy sama chciała spać i kazała dzieciom zajmować się miesięcznym chłopcem. Dzieci karmiły swojego brata, przewijały oraz uspokajały, kiedy płakał. Gdy nie chciały wykonywać jej poleceń, kobieta wyzywała je, poniżała, szarpała, biła pięściami po głowie i całym ciele. Ponadto nie przyrządzała im posiłków, ograniczała jedzenie i nie dbała o ich higienę.

Dramat w Legnicy. Kobieta usłyszała zarzuty za znęcanie się nad dziećmi

Kilka dni temu 34-latka została zatrzymana i umieszczona w policyjnym areszcie, a dzieci trafiły do domu dziecka. W toku prowadzonych czynności okazało się, że legniczanka w 2021 roku była już karana za znęcanie się nad dziećmi. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoimi małoletnimi dziećmi. Na podstawie zgromadzonych materiałów, policjanci i Prokurator Rejonowy w Legnicy wystąpił do sądu o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu. Sąd nie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 34-latki dozór policji oraz zakaz zbliżania się do dzieci. Kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy?

Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.