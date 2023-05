PE z wizytą w Polsce. "Agresywny" Czarnek do niemieckiej posłanki: Twoi przodkowie zabili mnóstwo ludzi

Zobacz wideo Skrót spotkania Tuska. Tajemnicza głowica od rakiety, Tusk chcący zrobić krzywdę i Morawiecki nazwany "bambikiem"

OKO.press rozmawiało z przedstawicielami delegacji Parlamentu Europejskiego z Komisji Kultury i Edukacji europarlamentu, którzy odwiedzili nasz kraj i podczas trzydniowej wizyty spotkali się m.in. z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim, wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem, a także z mediami czy organizacjami pozarządowymi.

Wizyta przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w Polsce. "Są powody do niepokoju"

Wrażenia po wizycie nie okazały się jednak zbyt pozytywne, o czym mówiła przewodnicząca delegacji Sabine Verheyen oraz europosłanka Ilana Cicurel. - Są powody do niepokoju. Swoboda akademicka, swoboda artystyczna, a przede wszystkim wolność mediów są atakowane przez polski rząd. Unia Europejska nie może tego akceptować - mówiła Verheyen w rozmowie z OKO.press. - Niestety dowiedzieliśmy się o działaniach, których nie da się pogodzić z naszym rozumieniem demokracji i podstawowych wartości z artykułu 2 traktatu o Unii Europejskiej - dodała.

Po spotkaniu z ministrem edukacji Ilana Cicurel powiedziała, że "jego brutalność była szokująca", oceniła również, że był "agresywny". "Do przewodniczącej delegacji, która jest Niemką, Czarnek się zwrócił: 'Twoi przodkowie zabili mnóstwo ludzi, my jesteśmy potomkami bohaterów'. Wypominanie niemieckiej polityczce jej pochodzenia, przypominanie o ofiarach nazizmu powtarzało się podczas innych spotkań delegacji PE, m.in. z Maciejem Świrskim" - czytamy na portalu. Czarnek miał też krzyknąć do jednej z posłanek "Przestań się śmiać!", choć wcale się nie śmiała.

Europosłanka przypomniała ministrowi, że obecnie trwa wojna w Ukrainie, którą wypowiedziała Rosja i zaznaczyła, że Francja jest po stronie wolności. Czarnek odparł, że w Polsce wolność wywalczyła "Solidarność", a we Francji wolność obecnie stoi pod znakiem zapytania. Cicurel zwróciła również uwagę Czarnkowi czemu grozi odebraniem finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, na co miał odpowiedzieć: "finansuję to, co chcę finansować". - Ja, ja, ja, mówił cały czas, że to on decyduje, nie mówił o procedurach. (...) Obawiamy się, co się stanie z wolnością akademicką - mówiła. - To, że rząd nie będzie finansował badań [dotyczących udziału Polaków w Zagładzie - red.], pokazuje zaburzone podejście do wolności akademickiej - skomentowała.

"KRRiT tak rozumie swoje działania, że jest tubą partii i tego nie ukrywa"

Z kolei spotkanie z KRRiT oceniono jako "alarmujące". Delegacja rozmawiała między innymi z Krajową Radą o karze w wysokości 80 tysięcy złotych dla radia TOK FM. - Usłyszeliśmy, że wszystko jest zgodne z prawem. Jednak argumenty nie wydają nam się przekonujące - mówiła Sabine Verheyen. - Profesjonalny propagandysta. W bardziej klasycznym stylu [niż Czarnek - red.] - powiedziała z kolei Cicurel o Macieju Świrskim. - Krajowa Rada tak rozumie swoje działania, że jest tubą partii i tego nie ukrywa - dodała.

Jak pisze OKO.press, delegacja chciała dowiedzieć się, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość dostaje sporą większość czasu antenowego w publicznej telewizji. Świrski miał odpowiedzieć, że "rząd radzi". - To jest dość autorytarne rozumienie mediów w demokracji - skomentowała Verheyen, dodając, że ich zdaniem "media publiczne powinny zapewniać pluralizm".

- Polski rząd wyraźnie inspiruje się Węgrami. Popatrz na Węgry i zobaczysz, co będzie w Polsce za kilka lat - podsumowała Cicurel, dodając, że nasz kraj jeszcze nie jest na tym etapie, więc "jeszcze można działać" i komisja jest do tego zdeterminowana. Delegacja chciała spotkać się także z przedstawicielami z Telewizji Polskiej, jednak nie dostała odpowiedzi, mimo wysłanego zaproszenia. Jak podaje OKO.press, w skład delegacji weszli: Sabine Verheyen, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji (Europejska Partia Ludowa, Niemcy), Michaela Šojdrová (EPL, Czechy), Petra Kammerevert (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Niemcy), Ilana Cicurel (Renew Europe, Francja), Diana Riba i Giner (Zieloni - Wolny Sojusz Europejski, Hiszpania), Irena Joveva (Renew Europe, Słowenia) i członek towarzyszący: Tomasz Frankowski (EPL, Polska).