Terlikowski o wykazie księży pedofilów: Kościół powinien prosić o przebaczenie. Czas biegnie

"Wstrząsająca lektura raportu Tomasz Pająk Krzyżak i Piotr Litka. Kolejne nazwiska, historie i powtarzający się (nie zawsze, ale zazwyczaj) schemat: ksiądz nawet po wyroku wraca i pełni ważne funkcje duszpasterskie, a obecnie uchodzi za prześladowanego przez reżim komunistyczny. Tak jakby nic się nie stało. Tak wówczas było, w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach, skrzywdzeni nie mieli znaczenia, liczyło się kapłaństwo" - napisał Tomasz Terlikowski, polski dziennikarz, pisarz, publicysta i działacz katolicki. Tymi słowami nawiązał do opublikowanej przez "Rzeczpospolitą" listę księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w czasach PRL.

"Nie umiałem czytać tej listy spokojnie, bo za każdym z tych nazwisk (a czasem inicjałów księdza) stoi dramat, złamane życie, odebrane dzieciństwo, straszliwy ból konkretnych osób - dziewcząt i chłopców, a później mężczyzn i kobiet, ich bliskich, często także ich dzieci. Nie znamy imion i nazwisk tych dzieci, i dobrze, ale znając innych skrzywdzonych, wiemy, co czuli, jakie z dużą dozą prawdopodobieństwa mogły być ich losy. Teraz trzeba się skupić na nich" - czytamy na Facebooku.

Terlikowski ocenił, że Kościół, by zachowywać swoją wiarygodność i by "być rzeczywiście świadkiem Ewangelii musi do nich spróbować dotrzeć, jeśli nie osobiście, to z przekazem prośby o przebaczenie, zapewnieniem o zadośćuczynieniu, z jasnym komunikatem, kto był wówczas sprawcą, a kto ofiarą, a także z jasnym odrzuceniem zachowań ówczesnych przełożonych tamtych biskupów i prowincjałów". "To zresztą powinno stać się już dawno" - dodał.

"Dostęp do akt IPN kościelni badacze mają od dawna. I co? I nic! Jak zwykle (tak, właśnie jak zwykle) pracę za nich odwalili dziennikarze. Ani diecezje, ani zakony, ani zgromadzenia nie sprawdziły tych danych. Nie słychać o próbie dotarcia do osób skrzywdzonych, zadośćuczynienia, zwykłego przepraszam - jeśli nie od ówczesnych przełożonych (ci już zazwyczaj nie żyją), to od obecnych. A to jest absolutna podstawa. Głośne (niekoniecznie osobiste, bo nie ma pewnością, że osoby te chcą się spotkać z przedstawicielami instytucji) przepraszam, pokuta, jasna deklaracja zadośćuczynienia (także finansowego), zaproszenie do kontaktu. I jasna ocena tamtego modelu działania biskupów i przełożonych" - podkreślił Tomasz Terlikowski.

"Jeśli dalej jej nie będzie, jeśli po tym wstrząsającym dokumencie znowu zapadnie cisza, znowu nie będzie ani słowa od biskupów archidiecezji przemyskiej, częstochowskiej, wrocławskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zgromadzeń salezjanów, werbistów, franciszkanów konwentualnych (to tylko wybrane diecezje i zakony, bo jest ich na tej liście o wiele więcej) to niestety trzeba będzie uznać, że nadal w polskim Kościele nie ma zrozumienia dla zbrodni, jaka się wydarzyła. Owszem są procedury (to prawda są), owszem są delegaci, ale powodem (poza autentyczną empatią kilkudziesięciu osób zaangażowanych w te sprawy) nie jest empatia, świadomość zbrodni, ale obawy przez karami watykańskimi. Czas biegnie" - zaznaczył.

W czwartek "Rzeczpospolita" opublikowała listę księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w czasach PRL. Wynika z niej, że między 1944 a 1989 rokiem władze zajmowały się 121 przypadkami wykorzystywania seksualnego, w których doszło lub mogło dojść do wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby związane z Kościołem. Kwerenda archiwalna, którą przeprowadzili dziennikarze "Rz", pokazuje, że w tych latach duchowni i osoby związane z Kościołem skrzywdziły co najmniej 1100 osób. "Faktyczna liczba skrzywdzonych może być nawet kilkukrotnie wyższa, bo ujawniany lub wykrywany jest niewielki procent tego typu przestępstw" - podkreśla dziennik.

Według "Rz" sprawcami lub potencjalnymi sprawcami, którzy wykorzystywali seksualnie małoletnich, byli m.in. rekolekcjoniści, tłumacze i badacze ksiąg Pisma Świętego, autorzy śpiewników kościelnych czy przewodnicy pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Całą listę księży można zobaczyć na stronie internetowej gazety.