Większa liczba kontroli drogowych w całej Polsce. Rozpoczęła się policyjna akcja "Prędkość"

Zwiększone kontrole drogowe zostaną przeprowadzone w szczególnie tam, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych - przekazała Komenda Główna Policji. "Wypadki, których przyczyną jest nadmierna prędkość, generują najwięcej ofiar śmiertelnych. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą m.in. policyjne grupy SPEED" - przekazała policja.



Policyjna akcja "Prędkość" w całym kraju

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaapelował do kierowców, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości. - Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań - przekazał Robert Opas, cytowany przez TVN 24.

Okazuje się, że w ostatnich latach policja odnotowuje mniejszą liczbę przypadków przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, co kończy się zatrzymaniem prawa jazdy. - W roku 2022 było to 25 588, w 2021 r. - 50 083, a w 2020 r. - 58 479 przypadków - poinformował nadkom. Opas.

Nadmierna prędkość najczęstszą przyczyną odbierania dokumentów

Z informacji przekazanych przez nadkom. Roberta Opasa wynika, że najczęściej dochodzi do zatrzymania dokumentów kierującego, właśnie z powodu nadmiernej prędkości. - W pierwszym kwartale bieżącego roku było to 6837 przypadków - podał nadkom. Opas. - W 2022 roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu było przyczyną 23,1 proc. wypadków drogowych. Były to wypadki najbardziej tragiczne w skutkach. Z tego powodu zginęło aż 626 osób (38,6 proc. ogółu ofiar), a rannych zostało 5541 osób - dodał Opas.