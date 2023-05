Prymas Polski odpowiada na głośną publikację dot. pedofilii w Kościele. "Byliśmy często naiwni"

"Jeszcze raz pragnę za to przeprosić. Byliśmy też często naiwni w postępowaniu wobec sprawców tych przestępstw" - pisze w swoim komentarzu arcybiskup Wojciech Polak. Prymas polski i delegat episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży odniósł się do kwerendy dziennikarzy "Rzeczpospolitej". Według ich ustaleń duchowni i osoby związane z Kościołem w latach 1944-1989 skrzywdziły co najmniej 1100 osób.

