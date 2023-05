Odeszła najstarsza mieszkanka Jasła. Pani Rozalia była jedną z 10 najstarszych osób w Polsce

Rozalia Dyczyńska odeszła 14 maja. Kochającą mamę, siostrę, babcię, prababcię i teściową pożegnano już dwa dni później, 16 maja. Kobieta spoczęła na starym jasielskim cmentarzu przy ulicy Zielonej po mszy odprawionej w pobliskiej kaplicy. O śmierci 108-latki poinformował między innymi portal jasło.naszemiasto.pl.

Nie żyje najstarsza mieszkanka Jasła. Pani Rozalia miała 108 lat

Rekordowy wiek aż 108 lat czynił panią Rozalię nie tylko najstarszą mieszkanką swojej miejscowości (Jasła), ale i był dostatecznie duży, by zapewnić jej miejsce w czołowej dziesiątce najbardziej wiekowych osób w Polsce. Pierwsze miejsce pośród najstarszych ludzi w kraju należy obecnie do Józefy Ciesielskiej, która 6 marca skończyła 111 lat. Zaraz za nią plasuje się Irena Siła-Nowicka w wieku 110 lat oraz Anna Gawłowska będąca blisko ukończenia 110 lat. Pierwszy mężczyzna w zestawieniu znajduje się dopiero na czwartym miejscu i jest to 109-letni Kazimierz Klimczak.

Setne urodziny najstarszej obywatelki Jasła. Kobietę odwiedził burmistrz

Najhuczniejsze dla mieszkańców Jasła okazały się być setne urodziny pani Rozalii. Z tej okazji w maju 2015 roku solenizantkę odwiedził burmistrz Ryszard Pabian, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Wójcik oraz zastępca dyrektora jasielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aleksander Borkowski. Kobieta osobiście otrzymała wtedy decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku od ZUS-u przysługującego jej z tytułu ukończonego wieku, a przez służbową delegację jest wspominana jako pogodna i ciepła osoba.