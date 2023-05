Kacper Tekieli był instruktorem wspinaczki sportowej z tytułem nadanym przez Polski Związek Alpinizmu. W 2020 roku znalazł się w gronie nominowanych do prestiżowej nagrody Piolet d’Or. Zginął w środę (17 maja) w Szwajcarii podczas zdobywania kolejnego szczytu. Dzień później służby odnalazły jego ciało. Miał 38 lat.

Kacper Tekieli nie żyje. Chciał zdobyć wszystkie alpejskie czterotysięczniki

Kacper Tekieli chciał wyrównać rekord szwajcarskiego wspinacza Ueliego Stecka (zm. 30 kwietnia 2017 na Nuptse), który zdobył wszystkie alpejskie czterotysięczniki (łącznie 82). "Był sam na wycieczce narciarskiej w rejonie Jungfrau. Jego wypadek wydarzył się w okolicach Rottalsattel z niewyjaśnionych przyczyn. Po odebraniu zgłoszenia natychmiastowo rozpoczęto poszukiwania. W środę mężczyzny nie udało się odnaleźć. Gdy wznowiono akcję w czwartek rano, udało się go zlokalizować, lecz niestety już nie żył" - czytamy w oświadczeniu policji.

Kacper Tekieli nie żyje. Żegnają go dziennikarze. "Aż ciężko uwierzyć"

Mąż Justyny Kowalczyk. Para poznała się na kursie wspinaczki

Kacper Tekieli był mężem biegaczki narciarskiej, złotej medalistki olimpijskiej z Vancouver i Soczi Justyny Kowalczyk. Para poznała się w 2019 roku na kursie wspinaczki, który zorganizował Polski Związek Alpinizmu. - Chciałam nauczyć się wszystkiego od podstaw, związek zaproponował Kacpra i przyjechałam do niego w podkrakowskie skałki po naukę wertykalnego świata. Kurs był bardzo profesjonalny. A po kursie zauważyliśmy, że się bardzo polubiliśmy. Kacper jest filozofem z wykształcenia, więc jak zaczyna mówić, to masz z nim zupełnie inne skojarzenia niż z atletą w uprzęży do wspinaczki - wyznała w październiku 2020 roku Kowalczyk w rozmowie z "Newsweekiem". 24 września 2020 roku w Gdańsku para wzięła ślub. Rok później na świat przyszedł ich syn, Hugo.

Kacper Tekieli nie żyje. Wspinacz i mąż Justyny Kowalczyk zginął w Alpach

Justyna Kowalczyk: "Przysięgałam, że do końca życia będę chodzić z Nim nad przepaście"

24 września 2022 roku, w drugą rocznicę ślubu, Justyna Kowalczyk udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z mężem na tle tatrzańskiej Grani Wideł. "Dwa lata temu przysięgałam, że do końca życia będę chodzić z Nim nad przepaście i postaram się wtedy za bardzo nie kląć" - napisała wówczas. W czwartek (18 maja), po tym, jak media obiegła wiadomość o śmierci Kacpra, wyznała krótko: "Był najcudowniejszy. He was the most beautiful Person in the world".

Elbrus, Matterhorn, szczyty Wielkiej Korony Tatr...

W 2010 roku, w ramach VI International Elbrus Race Kacper Tekieli wbiegł na wierzchołek Elbrusu. W ramach programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 brał udział w wyprawach na słynne azjatyckie szczyty, m.in. Makalu i Broad Peak Middle. W 2019 roku samotnie i bez użycia liny pokonał północno-wschodnią ścianę Eigeru drogą Laupera, o czym pisały media na całym świecie. W 2019 roku zdobył cztery granie Matterhornu, a w sierpniu 2020 roku - wszystkie szczyty Wielkiej Korony Tatr. W 2021 roku razem z Maciejem Ciesielskim i Piotrem Sułowskim dokonali pierwszego zimowego przejścia Expandera - najsłynniejszej tatrzańskiej łańcuchówki.