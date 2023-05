Pogoda. Antycyklon Ulla może nas zaskoczyć. Będzie mniej deszczu, jednak pojawi się śnieg

W najbliższych godzinach możemy się spodziewać zmiany pogody w Polsce. Do Polski zbliża się antycyklon Ulla z zachodu Europy, który będzie kształtować pogodę w kraju w najbliższych godzinach. Od 18 maja opady deszczu nie będą jednak tak obfite, jak miało to miejsce w środę. Pojawi się również więcej słońca.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Prognoza pogody na czwartek 18 maja. Antycyklon będzie kształtować pogodę w Polsce

Czwartek 18 maja od rana może być deszczowy na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Intensywniejsze opady pojawią się Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Deszczu muszą spodziewać się także mieszkańcy województw podlaskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. "W regionach podkarpackich i karpackich do około 10 mm i tam opady śniegu i deszczu ze śniegiem" - przekazują synoptycy IMGW.

Na pozostałym obszarze Polski pojawi się więcej słońca. Wraz z upływem dnia intensywne opady deszczu będą się odsuwać na krańce wschodnie - informuje portal fanipogody.pl. Na południowym wschodzie kraju temperatura w ciągu dnia wyniesie 10 st. C, nieco cieplej będzie na Warmii oraz Kujawach - termometry wskażą tam nawet 18 st. C. W ciągu całego dnia wiar będzie umiarkowany, jednak rzadko będziemy odczuwać komfort termiczny.

Pył saharyjski przynosi brudne deszcze. Kiedy najwyższe stężenie?

Prognoza pogody. Noc będzie pogodna

Na wschodzie oraz południu będzie mglisto z niewielkimi opadami deszczu. Od Karpat po Podlasie suma opadów może być największa. W pozostałych regionach Polski będzie sucho.

IMGW ostrzega: Intensywnie pada, stan wody gwałtownie wzrasta

19 maja termometry mogą wskazać w całej Polsce od 6 do 9 st. C. Najchłodniej będzie w regionach górskich oraz na Pomorzu - tam będą zaledwie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i słaby.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że na 23 stacjach wodowskazowych przekroczony jest stan ostrzegawczy. Najpoważniejsza sytuacja ma miejsce w Brynicy, gdzie odnotowano stan alarmowy. "Najwięcej przekroczeń stanów umownych jest w woj. śląskim" - informuje IMGW.