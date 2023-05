Radni zdecydowali, Kraków wprowadza nocną prohibicję. Po północy nie będzie można kupić alkoholu

Zakaz będzie dotyczyć wszystkich punktów prowadzących sprzedaż tych produktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli sklepów czy stacji benzynowych. Regulacja nie dotyka restauracji i barów.

Za uchwałą głosowało 32 radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się pięć osób, a sześć było nieobecnych. Na Radzie Miasta pojawiła się też propozycja, by ograniczenia obowiązywały od 23 do 6 rano, ale nie przeszła. Większość radnych nie była też za tym, by na terenie Dzielnicy I Stare Miasto alkoholu nie można było kupić od 22 do 6.

Wcześniej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wprowadziły m.in. Katowice, Poznań, Wrocław czy Zakopane. Możliwość samorządom do wprowadzania ograniczeń sprzedaży alkoholu dała nowelizacja ustawy z 2018 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.