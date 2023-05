Ciała kobiety i noworodka znalezione w Gdańsku. RMF FM: Zwłoki dziecka w pralce

Zobacz wideo 800+ i wyższa kwota wolna od podatku. Koalicja Obywatelska złożyła projekty ustaw do Sejmu

O sprawie poinformowało RMF FM. W jednym z gdańskich mieszkań znaleziono zwłoki młodej kobiety i noworodka. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk potwierdziła w rozmowie ze stacją, że we wtorek 16 maja wieczorem policja otrzymała wezwanie w tej sprawie. Na ciała natrafił partner kobiety.

Tragiczne odkrycie w Gdańsku. W pralce miało znajdować się ciało noworodka

Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Według nieoficjalnych doniesień RMF FM, kiedy funkcjonariusze przebywali w mieszkaniu, znaleźli również ciało małego chłopca, które miało znajdować się w pralce. Prokuratura potwierdza jedynie, że na miejscu zdarzenia znaleziono ciało noworodka. Wawryniuk przekazała także, że zlecona została sekcja zwłok. Kiedy znane będą wyniki badań, śledczy podejmą decyzję o ewentualnym udzieleniu informacji o przyczynach tego tragicznego zdarzenia.

To do nich trafiają krzywdzone dzieci. "Pamiętam mój pierwszy raz"

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".