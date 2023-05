Były poseł i radni PiS skazani w procesie wokół afery z PCK

Zobacz wideo "Chłopie, pójdź po rozum do głowy". Morawiecki zwrócił się do Tuska i nazwał go "oszustem"

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w środę 17 maja skazał dziewięć osób na karę od roku pozbawienia wolności w zawieszeniu do 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Chodzi o proces ws. afery z Polskim Czerwonym Krzyżem. Oskarżeni mieli wywozić stamtąd używaną odzież, a następnie sprzedawać ją. Mieli przywłaszczyć w ten sposób około 3 milionów złotych. Na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób, w tym były poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr B. oraz trzej byli radni z tej partii - Rafał H. (były prezes PCK), Jerzy G. (były dyrektor PCK) i Jerzy S. (były pracownik PCK).

Afera z PCK. Sąd we Wrocławiu ogłosił wyrok

Sąd uznał wszystkie osoby oskarżone za winne, oprócz Rafała H. i byłego prezesa PCK oddziału na Dolnym Śląsku - zostali uniewinnieni. Byłemu dyrektorowi PCK Jerzemu G. wymierzono karę 3,5 roku więzienia, naprawienie szkód wyrządzonych organizacji (1,6 mln złotych) oraz wyznaczono grzywnę. Były poseł PiS, Piotr G., został skazany na dwa lata i siedem miesięcy pozbawienia wolności, również musi naprawić szkody wyrządzone organizacji - w kwocie 500 tysięcy złotych.

Pozostałych skazano na kary od roku do półtora roku pozbawienia wolności. Dwóm z nich zasądzono karę w zawieszeniu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprzedawali ubrania z PCK. Wśród oskarżonych były poseł i radni PiS

Proces w tej sprawie ruszył w połowie 2020 roku. 11 maja przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpoczęły się mowy końcowe. Prokurator Katarzyna Zagwojska opisała, że podejrzani wywozili odzież z Polskiego Czerwonego Krzyża, a następnie odsprzedawali ubrania w placówkach komercyjnych, co potwierdzili w zeznaniach pracownicy tych sklepów. - Doszło do nieuzasadnionego wyprowadzenia działalności biznesowej na rzecz fundacji Supra, którą to działalność mogło prowadzić samo PCK. W ten sposób PCK oddało źródło wysokodochodowej działalności - mówiła prokurator, cytowana przez "SE". Prokuratura zażądała pięciu lat więzienia dla byłego dyrektora PCK Jerzego G., czterech lat więzienia dla Rafała H. i 2,5 roku więzienia dla Piotra B.