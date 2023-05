Urodziła się w Przasnyszu (województwo mazowieckie), a pracę jako pielęgniarka wykonuje dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Sylwia Juszkiewicz została właśnie uhonorowana międzynarodowym wyróżnieniem "Pielęgniarka o światowym wpływie". Za jego przyznawanie odpowiedzialne jest działające przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek CICAMS. Swoją nagrodę odebrała 12 maja w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Polka wyróżniona za pomoc niesioną Ukrainie. "Pielęgniarka o światowym wpływie"

Międzynarodowy szacunek i uznanie Sylwia Juszkiewicz zaskarbiła sobie wieloletnią działalnością na rzecz pomocy Ukrainie. Jak informuje portal infoprzasnysz.com polska pielęgniarka udzielała poszkodowanym pomocy medycznej na Majdanie w 2014 roku. W ostatnich miesiącach aktywnie uczestniczyła również w akcjach organizowania transportu do Polski dla osób rannych w wyniku działań wojennych. "Nasza pielęgniarka z sukcesami reprezentowała KPR podczas polskich i międzynarodowych zawodów w ratownictwie medycznym. Jest również laureatką Nagrody błogosławionego Gerarda, przyznawanej przez Ministra Zdrowia osobom zasłużonym dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - wskazuje Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

Bohaterskie pielęgniarki, które zmieniają świat. Szlachetna międzynarodowa inicjatywa

Wyjątkowy tytuł "Pielęgniarki o światowym wpływie" przyznano po raz pierwszy w 2017 roku. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie, docenienie i nagłaśnianie działalności pielęgniarek z całego świata, których praca często ma trudne oblicze i niezwykłą wartość. Co roku wyróżnienia trafiają do kilku osób pracujących na rzecz ochrony zdrowia. Co ciekawe, tytuł można otrzymać również pośmiertnie. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Stanisławy Leszczyńskiej. Bohaterska położna odebrała tysiące porodów w piekle obozu koncentracyjnego Auschwitz.