Żona Daukszewicza przeprasza za transfobiczny "żart" męża. "Milczałam, ale muszę się odezwać"

W poniedziałek Krzysztof Daukszewicz w "Szkle kontaktowym" - nawiązując do szyderstw Jarosława Kaczyńskiego z osób transpłciowych - postanowił "zażartować" z płci dziennikarza, który zapowiadał wiadomości. Pytanie "jakiej dziś jest płci?" trafiło na Piotra Jaconia, ojca transpłciowej córki, zaangażowanego w walkę o prawa osób trans. Na koniec Daukszewicz zorientował się, w czyim kierunku rzucił swój "żart" - przekonany, że program zszedł już z anteny, powiedział bowiem: "Chyba ja pier***nąłem głupotę".

Żona Daukszewicza: Stała się rzecz straszna, bo ból jest bólem

Do sprawy odniosła się Violetta Ozminkowski-Daukszewicz, żona Krzysztofa Daukszewicza. "Milczałam, ale muszę się odezwać, bo chciałabym zwyczajnie podziękować wszystkim, którzy przesyłają do nas piękne słowa otuchy na mój adres, bo Krzyś swojego oficjalnego nie ma" - napisała na Facebooku.

Stała się straszna rzecz, bo ból jest bólem, nawet jeśli Krzyś jest ostatnim człowiekiem na kuli ziemskiej, który chciałby Panu Piotrowi Jaconiowi i jego rodzinie go zadać. Wiele razy słyszałam o Panu Piotrze dużo dobrego z Krzysia ust, nasi przyjaciele wiedzą, że to prawda. Stało się i się nie odstanie. Krzyś już go przeprosił prywatnie wczoraj i oficjalnie dzisiaj, a jeszcze pewnie wiele razy będzie przepraszał

- podkreśliła. Violetta Ozminkowski-Daukszewicz zaznaczyła, że "nie można zwalać na zawód satyryka, kiedy się kogoś zwyczajnie rani". "Krzyś przerobił okropny dowcip Kaczyńskiego i już w momencie mówienia wiedział, że spier... Nie uwierzycie państwo - ale nasz wydawca może to potwierdzić, jesteśmy teraz w środku rozdziału do książki o tym, jak nie należy żartować. Ja mam dużo takich wpadek na swoim koncie, kochani fani Krzysia w ramach pocieszenia przysyłają nam swoje wpadki. Na razie tylko od Piotra Ostracha usłyszałam, że jesteśmy prostakami z prowincji. Mieszkamy w Warszawie, ale to niewiele zmienia. Obrażanie prowincji jest mało kulturalne, bo prowincja to sposób myślenia, a nie miejsce zamieszkania, Panie Piotrze z Warszawy" - czytamy dalej.

"Proszę was kochani - piszcie o swoich wpadkach - to zawsze pokrzepia, a tych którzy nas nie lubią prosimy o bardziej finezyjne wyzwiska. Bo też nam się w książce przydadzą. I jeszcze raz - wszystkim, naprawdę nie wiedziałam, że tyle słów wsparcia usłyszymy, piszę to ze ściśniętym gardłem, dziękujemy. I jeszcze raz - słowa wsparcia i przeprosin dla pana Piotra i jego rodziny..." - dodała żona Krzysztofa Daukszewicza.

Transfobiczny "żart" w TVN24. Trafił na ojca transpłciowej córki

Jacoń reaguje na "żart". "Zapamiętajcie moją twarz. To twarz wkur***nia i bezradności"

We wtorek na transfobiczny "żart" Krzysztofa Daukszewicza skomentował Piotr Jacoń, który podczas "Szkła kontaktowego" jedynie zwiesił głowę i ciężko westchnął. "Zbiorowe oburzenie na słowa pana Krzysztofa właściwie mogą mnie cieszyć. Nawet polska prawica zorientowała się, że tak zwany żart z transpłciowości żartem nie jest" - napisał na Instagramie.

Zapamiętajcie moją twarz. To twarz wkur***nia i bezradności. A także dylematu: jak wytłumaczyć rodzinie, która rechocze w najlepsze z kolejnego kawału wąsatego wuja, skąd mam w oczach łzy? Jak to zrobić, żeby nie usłyszeć, że jak zwykłe psuję dobrą zabawę i że przesadzam?

- dodał. "Odkładając moje emocje na bok, wczorajsza [poniedziałkowa - red.] sytuacja to doskonały dowód na to, jak kończy się wprowadzanie na salony (także salony mojej bańki) języka nienawiści. Wrzucanie na antenę "Szkła..." - ot tak, dla uciechy - cytatów z prezesa Kaczyńskiego czy ministra Wójcika, którzy wprost szydzą z osób transpłciowych, to oswajanie transfobii. Potem można już tylko czekać na twórcze i spontaniczne rozwijanie tej 'krotochwili'. (...) Nie ma nic gorszego (bo nic bardziej skutecznego) niż transfobia, homofobia, rasizm czy antysemityzm, które są roześmianym językiem pogardy" - podkreślił Piotr Jacoń i dodał:

Dobrze się bawicie? Popatrzcie na moją twarz. Tak wyglądamy, gdy wy pękacie ze śmiechu. Tak wyglądamy, gdy śmiejecie się, patrząc nam w oczy. Tak wyglądamy, gdy chcemy wam wykrzyczeć: DOŚĆ!

Jacoń komentuje transfobiczny żart w TVN24. "Zapamiętajcie moją twarz"

Komunikat ws. poniedziałkowego programu wydała też sama stacja "Redakcja TVN24 całym sercem stoi i będzie stała za prawami dyskryminowanych mniejszości. Przepraszamy wszystkich naszych widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie 'Szkło Kontaktowe'" - czytamy w oświadczeniu.

