W wieczornym wydaniu "Wiadomości" z 16 maja pojawiły się dwa materiały mające uderzyć w opozycję, w szczególności osobę Donalda Tuska. Wspomniany polityk przoduje również w tematyce artykułów publikowanych na stronie TVP Info w dziale "Pogarda".

Atak na opozycję w "Wiadomościach" TVP. "Opatrzność nie wysłuchała próśb Donalda Tuska"

Materiały wymierzone w opozycję wyemitowano zaraz po części poświęconej zachwalaniu polityki gospodarczej obecnie prowadzonej przez PiS. W pierwszej chwili na ekranie ukazały się zniekształcone wizerunki polityków z kręgów opozycyjnych, a w tle usłyszeć mogliśmy tekst piosenki Jacka Kaczmarskiego "Modlitwa o wschodzie słońca" pamiętającej czasy antykomunistycznej "Solidarności". Kiedy padły słowa "od nienawiści strzeż mnie Boże", prezenter TVP powiedział: - Najwidoczniej opatrzność nie wysłuchała takich próśb Donalda Tuska.

Politykowi zarzucono pogardę dla osób uboższych, a samej opozycji wytknięto rzekome atakowanie działaczy z ramienia PiS i katolickich rodzin. - Pora odświeżyć pamięć liderowi opozycji i wszystkim wyborcom - brzmiała zapowiedź drugiego materiału ("Korowód hipokrytów") wypowiedziana przez Michała Adamczyka. Zdaniem Tomasza Sakiewicza zapowiedziane przez lidera PO przygotowanie i poparcie ustawy o waloryzacji świadczenia 500 plus ośmiesza plany Prawa i Sprawiedliwości. - Wiadomo, że tego się w kilka tygodni nie zrobi. Dlatego zgłasza już, żeby ten problem ośmieszyć - stwierdził redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie". - Tusk, mówiąc kolokwialnie, usiłuje teraz przykleić się do pomysłu, który sam nieustannie krytykował - skomentował natomiast głos z offu w materiale.

TVP Info Pogarda. Na dziale króluje Donald Tusk

"Tusk odebrał głos Majdzikowi. Co chciał powiedzieć były opozycjonista?", "Zdaniem Tuska wyborcy PiS 'chleją i biją dzieci'. Jak zareagował Siemoniak? [WIDEO]", "Tusk uchylił maskę i strzyknął nienawiścią na wyborców PiS. Co o tym myślą Warszawiacy?", "Tusk o wyborcach PiS: Chleją i biją dzieci [WIDEO]" - to tylko cztery z pięciu pierwszych tytułów artykułów, jakie wyświetlają się obecnie na stronie TVP Info w zakładce "Pogarda".