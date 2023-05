IMGW z żółtymi i pomarańczowymi alertami dla dziewięciu województw. Możliwe burze

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda w ciągu najbliższej doby nie powinna przynieść gwałtownych burz. Po południu i wieczorem w południowych regionach możliwe będą jednak opady ze słabymi wyładowaniami - chodzi o rejon Bieszczad i Przedgórza Sudeckiego. Prognozuje się opady do 15 mm, a także porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. W pierwszej części nocy zagrzmieć może też na Podkarpaciu. Ponadto IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Gdzie będą obowiązywać?

REKLAMA

Zobacz wideo "El Nino przyniesie powodzie i susze w różnych częściach świata"

Pogoda. Żółte i pomarańczowe alerty IMGW przed intensywnym deszczem. Gdzie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe) przed intensywnymi opadami na południu Polski. Przewiduje się deszcz o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spadnie od 45 do 60 mm opadów, dodatkowo w ciągu dnia w środę 17 maja możliwe będą burze. Ostrzeżenia będą ważne od godz. 18 we wtorek do godz. 6 w czwartek. Alertami objęto:

województwo śląskie (powiaty: cieszyński i żywiecki),

województwo małopolskie (powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki),

województwo podkarpackie (powiaty: jasielski, krośnieński i Krosno).

Fale Kelvina i siła Coroliosa. Zdjęcia NASA pokazują, że nadciąga El Nino

To jednak nie wszystko. IMGW wydał też alerty pierwszego stopnia (żółte) - również przed intensywnymi opadami. Przewiduje się opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym - od 30 do 45 mm. Ostrzeżenia będą ważne od nocy z wtorku na środę do godz. 6 w czwartek i objęte zostały nimi następujące regiony: