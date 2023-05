12-latka poniosło podczas szarpaniny ze znajomym. Odgryzł mu kawałek skóry z czoła

O sprawie poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju. Jak przekazała asp. Joanna Klimek, do zdarzenia doszło we wsi Aleksandrów w niedzielne popołudnie. Między 12 i 13-latkiem wywiązał się konflikt, a następnie zaczęła się szarpanina. W pewnym momencie 12-letni chłopak odgryzł starszemu fragment skóry z czoła. "Obrażenia, jakich doznał, wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Lublinie, gdzie nadal przebywa" - informuje funkcjonariuszka z Biłgoraja.

Aleksandrów. 12-latek odgryzł znajomemu kawałek skóry

"Po informacji o tym zdarzeniu, na miejsce skierowani zostali policjanci. Mundurowi ustalili między innymi świadków zdarzenia. Z uwagi na charakter sprawy oraz wiek chłopców o zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny, który jest właściwy do rozstrzygania w tego typu sprawach. Kolejne czynności wykonujemy na polecenie Sądu" - czytamy w komunikacie.

