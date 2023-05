Jerzy Stuhr na OIOM-ie, przeszedł poważną operację. Aktor znów walczy z rakiem

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", Jerzy Stuhr trzy tygodnie temu przeszedł operację usunięcia raka krtani. Od tamtej pory aktor przebywa na OIOM-ie. - Nowotwór wrócił. Rak krtani pojawił się w prawie tym samym miejscu co poprzednim razem. Znów była konieczna operacja. Po raz drugi aktor wybrał klinikę w Zakopanem - powiedziała gazecie osoba z bliskiego kręgu towarzyskiego Jerzego Stuhra. Z informacji "GW" wynika, że zmianę udało się w całości usunąć. Aktor jest osłabiony, przed nim ciężka rehabilitacja.

Dziennik przypomina, że raka krtani u Jerzego Stuhra zdiagnozowano po raz pierwszy w 2011 roku. W 2016 roku przeszedł z kolei zawał serca, a cztery lata później miał udar mózgu. Również wtedy przechodził trudną rehabilitację - na nowo uczył się mówić i chodzić.

Maciej Stuhr o kolizji ojca: Test i strasznie trudna sytuacja

O swojej relacji z ojcem opowiedział niedawno aktor i reżyser Maciej Stuhr. W ostatnim odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski" był pytany m.in. o to, jak na tę relację wpłynęła sprawa kolizji spowodowanej przez Jerzego Stuhra. - W ogóle mamy teraz całą nową relację, ponieważ mój tata jest już bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest już innym człowiekiem, niż był. I ta relacja jest właściwie w wielu rejonach budowana na nowo - stwierdził Maciej Stuhr. - A to nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją. Było mi strasznie smutno, to był trudny czas i w pewnym sensie dalej jest - powiedział, nawiązując bezpośrednio do zdarzenia z października zeszłego roku.

Zapytany w dalszej części odcinka czym do pracy dojeżdża jego ojciec, aktor skwitował: - Tata mój jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer.